„Sūduva pasirengimą sezonui užbaigė rezultatyvia pergale

Pirmą įvartį marijampoliečiams 8 min. pelnė Emmanuelis Akboras, kuriam beliko pasiųsti kamuolį į tinklą po gražios atakos ir efektingo Ibrahimo Secko įsiveržimo į baudos aikštelę.
„Sūduva“ rezultatą padvigubino 16 min., kai varžovų vartininkas atrėmė dar vieną gražų reidą surengusio I. Secko smūgį iš aštraus kampo, o kamuolys dėkingai atšoko Amadou Sabo.
Daugpilio komanda sugebėjo sušvelninti skirtumą 41 min., kuomet po klaidos pradedant ataką kamuolys baudos aikštelėje atiteko „Sūduvos“ peržiūroje anksčiau dalyvavusiam Shintaro Ide ir japonas stipriu smūgiu pasiuntė jį į tinklą.
2 įvarčių pranašumą Marijampolės komanda susigrąžino dar pirmajame kėlinyje – 44 min. po Fausto Steponavičiaus smūgio kamuolys sudrebino skersinį, netrukus Sidy Sanokho parideno jį E. Agborui ir puolėjas įmušė antrą savo įvartį.
60 min. „Daugavpils“ dar kartą pasinaudjo „Sūduvos“ klaida pradedant ataką nuo savo vartų ir vėl sušvelnino deficitą iki minimalaus.
Tuomet įvarčiai pasipylė vienas po kito. 63 min. šeimininkams ketvirtą įvartį gražiu smūgiu į vartų kampą pelnė Titas Milašius, bet jau 65 min. latviai pasinaudojo sumaištimi prie „Sūduvos“ vartų ir pelnė dar vieną įvartį.
Marijampolės komanda paskutinį kartą pasižymėjo jau kitoje atakoje – vienas prieš varžovų vartininką išvestas E. Agboras įmušė trečią savo įvartį ir padėjo tašką rungtynėse.
Marijampolės komandoje šias rungtynes pradėjo Ignas Plūkas, Žygimantas Baltrūnas, Aleksandras Živanovičius, Markas Beneta, Henry Uzochukwu, Ibrahima Seckas, Amadou Sabo, Steve’as Lawsonas, Faustas Steponavičius, Sidy Sanokho ir Emmanuelis Agboras, o antrajame kėlinyje po keitimų į aikštę žengė Giedrius Zenkevičius, Lucky Tomas, Ernestas Stočkūnas, Titas Milašius, Yusuke Omori, Ignas Skamarakas ir Pijus Bičkauskas.
Pirmąsias oficialias naujo sezono rungtynes „Sūduva“ žais vasario 22 d. 13 val. išvykoje su „Panevėžiu“. Pirmosios namų rungtynės bus žaidžiamos kovo 1 d. 14.15 val. su „Šiauliais“.