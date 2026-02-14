„Žalgirio“ peržiūroje esantis puolėjas išplėšė pergalę

Vilniaus „Žalgirio“ startinė sudėtis: Carlosas Olsesas, Saba Mamatsashvili, Petaras Bošančičius, Grigore Turda, Klaudijus Upstas, Deividas Šešplaukis, Giedrius Matulevičius, Jurijus Kendyšas, Marko Capanas, Gustas Jarusevičius, Liviu Antalis.
Pirmajame kėlinyje 21 min. L. Antalis turėjo pirmąją rungtynių progą pasižymėti, tačiau iš dešiniojo krašto rumuno smūgiuotas kamuolys skriejo šalia virpsto. 23 min. darkart L. Antalio smūgiuotas kamuolys skriejo šalia virpsto.
39 min. po tikslaus smūgio baudos aikštelėje latvių ekipa išsiveržė rezultatu 1:0.
64 min. G. Jarusevičių ir L. Antalį pakeitė B. Teixeira ir žaidėjas peržiūroje. 68 min. Tiesiogine raudona kortele buvo nubaustas G. Turda. Jį aikštėje pakeitė Martynas Šetkus. Į aikštę antrajame kėlinyje žengė ir O. Verbickas.
83 min. po tikslaus žaidėjo peržiūroje smūgio baudos aikštelėje žalgiriečiai išlygino rezultatą 1:1. Jau 90 min. žaidėjas peržiūroje dar kartą siuntė kamuolį į vartus ir padovanojo vilniečiams pergalę.
Pirmojo „Toplygos“ turo rungtynės bus žaidžiamos vasario 21, šeštadienį 14 val. su Telšių „Džiugo“ komanda.