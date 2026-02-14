FA taurėje staigmenų neužfiksuota, krito du „Premier“ lygos klubai

„Brighton“ futbolininkai išvykoje 0:3 (0:1) neatsilaikė prieš „Liverpool“ ekipą.
Šeimininkai į priekį išsiveržė 42-ąją minutę, kuomet po Milošo Kerkezo perdavimo įvartį pelnė Chrisas Jonesas.
Antrajame kėlinyje įvarčius pridėjo Dominikas Szoboszlai’us ir Mohamedas Salah.
Tuo tarpu „Aston Villa“ namuose 1:3 (1:0) neatsilaikė prieš „Newcastle United“.
Pirmasis kėlinys šeimininkams klostėsi puikiai, o Tammy Abrahamas išvedė „Aston Villa“ į priekį, tačiau per pridėtą laiką vartininkas Marco Bizotas buvo nubaustas raudona kortele.
Mažumoje likę „Aston Villa“ futbolininkai nesugebėjo atsilaikyti ir du Sandro Tonali bei vienas Nicko Woltemade įvartis nulėmė Niukaslo komandos pergalę.
Kiti rezultatai:
„Burton“ – Londono „West Ham United“ 0:1,
„Burnley“ – „Mansfield“ 1:2,
„Manchester City“ – „Salford“ 2:0,
„Norwich“ – „West Brom“ 3:1,
„Southampton“ – „Leicester City“ 2:1.
LiverpoolBrightonAston Villa
