SportasFutbolas

FA taurėje staigmenų neužfiksuota, krito du „Premier“ lygos klubai

2026 m. vasario 14 d. 23:52
Lrytas.lt
Šeštadienį Anglijos FA taurės varžybose buvo sužaistos 7 rungtynės, kur pergales iškovojo pagrindiniai favoritai, o savo žygį baigė du „Premier“ lygos klubai – „Brighton“ ir „Aston Villa“.
Daugiau nuotraukų (1)
„Brighton“ futbolininkai išvykoje 0:3 (0:1) neatsilaikė prieš „Liverpool“ ekipą.
Šeimininkai į priekį išsiveržė 42-ąją minutę, kuomet po Milošo Kerkezo perdavimo įvartį pelnė Chrisas Jonesas.
Antrajame kėlinyje įvarčius pridėjo Dominikas Szoboszlai’us ir Mohamedas Salah.
Tuo tarpu „Aston Villa“ namuose 1:3 (1:0) neatsilaikė prieš „Newcastle United“.
Pirmasis kėlinys šeimininkams klostėsi puikiai, o Tammy Abrahamas išvedė „Aston Villa“ į priekį, tačiau per pridėtą laiką vartininkas Marco Bizotas buvo nubaustas raudona kortele.
Mažumoje likę „Aston Villa“ futbolininkai nesugebėjo atsilaikyti ir du Sandro Tonali bei vienas Nicko Woltemade įvartis nulėmė Niukaslo komandos pergalę.
Kiti rezultatai:
„Burton“ – Londono „West Ham United“ 0:1,
„Burnley“ – „Mansfield“ 1:2,
„Manchester City“ – „Salford“ 2:0,
„Norwich“ – „West Brom“ 3:1,
„Southampton“ – „Leicester City“ 2:1.
LiverpoolBrightonAston Villa
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.