Triuškinančią pergalę Paryžiuje pasiekęs „Lens“ vėl aplenkė PSG

Šeštadienį „Lens“ išvykoje 5:0 (2:0) sutriuškino „Paris FC“ ekipą.
Pirmajame kėlinyje svečiai į priekį išsiveržė po dviejų Wesley Saido įvarčių.
Antroji pusė prasidėjo Floriano Thauvino realiztuoru 11 metrų baudiniu, o galiausiai Rayanas Fofana savo įvarčiais užtikrino „Lens“ pergalę.
„Lens“ turėdami 52 taškus po 22 turų vėl užima pirmąją vietą ir Paryžiaus „Saint-Germain“ komandą su 51 tašku nustūmė į antrąją poziciją. „Paris FC“ su 22 taškais rikiuojasi 15-oje pozicijoje.
