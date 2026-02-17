M. Kalnietis liūdi dėl sirgalių sukelto gaisro: „Negalėjome pasidžiaugti deramai“

Dėl naudotos pirotechnikos kilęs gaisras buvo greitai užgesintas, tačiau dėl susidariusios dūmų užsklandos iš Marijampolės futbolo arenos maniežo teko evakuoti sirgalius.
„Kauno Žalgirio“ futbolo klubas iškart po rungtynių pradėjo bendradarbiavimą su Marijampolės „Sūduvos“ klubu ir suteikė galimybę treniruočių procesą perkelti į Kauną.
Klubas dėl įvykio bendradarbiauja su „Sūduvos“ klubu, renginio organizatoriais bei klubo sirgaliais.
„Gaila, kad dėl susidariusios situacijos pirmuoju sezono trofėjumi negalėjome pasidžiaugti deramai ir atšvęsti su sirgaliais, bet džiaugiamės, kad šis nelaimingas nutikimas baigėsi gerai. Bendraujame su visomis pusėmis, bet puikiai suprantame, kad tai nebuvo tyčinis veiksmas“, – sakė klubo prezidentas Mantas Kalnietis.
Kauno ŽalgirisMarijampolėGreen White Boys
