Trys bilietai į pusfinalius – jau išdalinti: KTU taurėje artėja lemiamos kovos

Lemiamos kovos vyks kovo 7 dieną KTU Chemijos rūmų sporto salėje (Radvilėnų pl. 19, Kaunas): mažasis finalas prasidės 12.00 val., o didysis – 15.10 val. Rungtynes bus galima stebėti tiesiogiai LRT.lt mediatekoje, taip pat per „Balticum“ ir INIT televizijas, o krepšinio aistruoliai kviečiami šią datą pasižymėti kalendoriuose ir atvykti palaikyti savo komandų gyvai.
„KKSC-Elmis“ užtikrintai uždarė ketvirtfinalį
Anykščių „KKSC-Elmis“ 84:65 (14:17, 13:9, 24:19, 33:20) įveikė Skuodo „KKSC-Kuršastą“ ir žengė į KTU taurės pusfinalį. Po lygios pirmosios rungtynių dalies anykštėnai spurtavo po pertraukos ir galingu ketvirtuoju kėliniu įtvirtino pergalę.
„Buki/BJSS“ dominavimas antroje rungtynių dalyje
Gulbenės „Buki/BJSS“ 87:66 (17:9, 21:25, 26:21, 23:11) pranoko Kauno kolegiją ir užsitikrino vietą tarp keturių stipriausių turnyro komandų. Latvijos klubas po ilgosios pertraukos perėmė iniciatyvą ir užtikrintai kontroliavo rungtynių eigą iki pat finalinės sirenos.
„Žalgiris-Nordclinic“ perlaužė rungtynes po pertraukos
Kauno „Žalgiris-Nordclinic“ 91:81 (24:21, 15:19, 26:19, 26:22) nugalėjo Kauno technologijos universitetą ir pateko į pusfinalį. Lemiamą pranašumą žalgiriečiai susikrovė trečiajame kėlinyje, o ketvirtajame išlaikė saugų atstumą.
Pusfinalių poros:
Pusfinalio etape komandos kovas pradės jau artimiausiomis savaitėmis – rungtynės bus sužaistos laikotarpiu nuo vasario 16 iki kovo 5 dienos.
Anykščių „KKSC-Elmis“ – Vilniaus rajono krepšinio klubo ir „Trakai-Trakų SC“ poros nugalėtojas.
Gulbenės „Buki/BJSS“ – Kauno „Žalgiris-Nordclinic“.
Būtent šios keturios komandos išsidalins kelialapius į KTU taurės didįjį ir mažąjį finalus, kurie vyks kovo 7 dieną KTU Chemijos rūmų sporto salėje Kaune.