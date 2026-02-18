Čempionų lygoje – rasizmo skandalas: teigia buvęs vadintas beždžione, J. Mourinho kėlė klausimus

Vienintelį dvikovos įvartį 50-ąją minutę pelnė Madrido ekipos saugas Vinicius Jr., nusprendęs tai švęsti šokiu prie kampinio gairelės. Už šį „Benficos“ fanams nepatikusį gestą „Real“ brazilas netrukus sulaukė ir geltonos kortelės.
Visgi komandoms išsirinkiavus tęsti rungtynes prie vidurio linijos, netrukus Vinicius Jr. sprintavo prie mačo teisėjo prancūzo Francois Letexier ir pradėjo greitai aiškinti, pirštu rodydamas į kitą pusę. Po kelių akimirkų F. Letexier iškėlė du sukryžiuotus kumščius virš galvos – universalų FIFA ženklą, reiškiantį rasizmą.
Rungtynės buvo sustabdytos maždaug 10 minučių.
Kaip vėliau paaiškėjo, kaltu buvo nustatytas „Benfica“ saugas Gianluca Prestianni. Jis žaidėjams stovint šalia pakėlė marškinėlius, užsidengdamas apatinę veido dalį, ir kažką pasakė netoliese esančiam Vinicius Jr. Po šių žodžių karališkojo klubo brazilas ir bėgo pas teisėją.
„Vini mums pasakė, kad tas vaikinas jį pavadino beždžione“, – po rungtynių teigė „Real“ saugas Aurelienas Tchouameni.
Didžiausia Madrido ekipos žvaigždė Kylianas Mbappe papasakojo dar daugiau.
„Mačiau labai aiškiai: 25-as numeris penkis kartus pasakė Vini, kad jis – beždžionė. Visi gali turėti savo nuomonę, bet toks elgesys yra nepriimtinas. Žaisti Čempionų lygoje yra nuostabu, bet toks vaizdas yra siaubingas futbolui“, – su žiniasklaida kalbėdamas teigė prancūzas.
„Pavadinau jį rasistu, nes manau, kad jis toks. Jis bandė slėptis už marškinėlių, bet jo veidas nemeluoja. Toks žmogus nėra mums kolega. Jaunas žaidėjas negali laisvai to kalbėti futbolo aikštelėje. Tai yra didelė problema.“
Pats „Benfica“ futbolininkas G. Prestianni ketvirtą nakties Lietuvos laiku savo „Instagram“ paskyroje išplatino pranešimą, kuriame teigia nieko panašaus nedaręs.
„Noriu patikslinti, kad niekada nesakiau nieko rasistiško Vinicius Jr. atžvilgiu, jis, deja, neteisingai interpretavo tai, ką galvoja, kad išgirdo. Niekada prieš nieką nebuvau rasistas ir yra gaila dėl grasinimų, gautų iš Madrido „Real“ fanų“, – ispanų kalba rašė jis.
Tuo tarpu „Benfica“ klubas viešai išplatino vaizdo įrašą, kaip įvyko šis incidentas. Portugalijos ekipa pridėjo ir komentarą: „Kaip matome iš įrašo, sprendžiant iš distancijos tarp žaidėjų, Madrido „Real“ žaidėjai negalėjo girdėti to, ką jie teigia girdėję.“
Rungtynių pabaigoje už dvi geltonas korteles protestuodamas išvarytas legendinis „Benfica“ treneris Jose Mourinho spaudos konferencijoje bandė žvelgti į abi puses.
„Noriu išlikti labiau nešališkas nei buvo Alvaro (Arbeloa – „Real“ treneris – red. past.). Vini sako viena. Kalbėjau su G. Prestianni, jis sako kita. Futbole, kalbant apie tai, kas įvyksta aikštelėje, visada stengiuosi išlikti viduryje. Taip kalbėdamas nenoriu pasakyti, kad Vinicius yra melagis, o G. Prestianni – nuostabus vaikis.
Alvaro nusprendė elgtis kitaip, Kylianas [Mbappe] irgi, bet nenoriu į tai veltis. Ką aš pasakyti galiu, tai kad tai vyksta visuose stadionuose ir tai vyksta su pačiu žmogumi, taigi kažkas yra negerai. Įmuši įvartį ne iš šio pasaulio, kodėl tu taip šventi? Kodėl nešventi kaip [Alfredo] Di Stefano, Pele ar Eusebio?“ – po rungtynių kalbėjo J. Mourinho.
Tokie J. Mourinho komentarai susilaukė kritikos, nes pats portugalas yra žinomas kaip neretai itin ekspresyviai švenčiantis įvarčius.
Tuo tarpu „Real“ treneris Alvaro Arbeloa buvo konkretus.
„Tai yra kažkas, ką turime futbolo pasaulyje išnaikinti, – apie rasizmą spaudos konferencijoje kalbėjo ispanas. – Jeigu žaidėjai to nesutvarkys, tuomet bus labai sudėtinga.“
Lisabonos BenficaMadrido Real futbolo komandaUEFA čempionų lyga
