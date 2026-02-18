Čempionų lygos atkrintamuosiuose – pirmą kartą toks skausmingas „Juventus“ pažeminimas

Jau pirmoje akistatoje sulaukta rimtos sensacijos: 20-ąją vietą reguliariame sezone iškovojusi turkų Stambulo „Galatasaray“ sumalė į miltus 13-oje pozicijoje buvusią Turino „Juventus“ net 5:2.
„Galatasaray“ 15-ąją minutę įsiveržė į priekį po Gabrielio Sara smūgio. Po vienos minutės rezultatą išlygino Teunas Koopmeinersas, jis italus 32 min. išvedė į priekį. Po to mušė tik turkai – 49, 60, 75 ir 86 min. Stambulo klubas įmušė keturis įvarčius ir nugalėjo.
„Juventus“ pralaimėjo 3 iš 4 pastarųjų rungtynių, o Čempionų lygoje Turinas yra laimėjęs 5 iš 17 mačų. Maža to – „Juventus“ pirmą kartą per visą turnyro istoriją praleido 5 įvarčius.
Dar vienas įspūdingas mačas vyko tarp 24 vietą užėmusios Jose Mourinho Lisabonos „Benfica“ ir Madrido „Real“.
Į atkrintamuosius mačus portugalai pateko po paskutiniojo turo ir paskutiniosios minutės. Tąkart Lisabonos ekipa turėjo įveikti „Real“ dviejų įvarčių skirtumu, tik tuomet gautų kelialapį į kitą etapą.
Ir per pridėtą laiką „Benfica“ pelnė įvartį ir nugalėjo 4:2 ispanų karališkąjį klubą.
„Benfica“ vartininkas Anatolijus Trubinas sukūrė filmo vertą stebuklą, paskutinę rungtynių akimirką smūgiu galva išvesdamas savo komandą į UEFA Čempionų lygos atkrintamąsias rungtynes.
Antradienio dvikovoje pirmame kėlinyje įvarčių nebuvo, o po pertraukos 50 min. pasižymėjo Madrido žvaigždė Vinicius Junioras. Šis įvartis buvo vienintelis rungtynėse.
Čempionų lygos laimėtojų vardą ginantis Paryžiaus „Paris Saint-Germain“ išvykoje sunkiai kovojo su „Monaco“.
Šeimininkai po F. Balogun įvarčių 1 ir 18 minutėmis pirmavo 2:0. Maža to – prancūzai 22 min. mušė 11 metrų baudinį, tačiau Vitinha nepelnė įvarčio.
Vis dėlto 29 ir 41 minutėmis Paryžiaus klubas išlygino rezultatą.
Po pertraukos „Monaco“ liko dešimtyje, nes 49 min. raudoną kortelė pamatė prieš save A. Golovinas. Šeimininkai bandė laikytis, tačiau 67 min. D. Doue išvedė čempionus į priekį.
Į kitą etapą jau gali bilietus užsisakinėti Dortmundo „Borussia“, kuri įveikė Bergamo „Atalanta“ 2:0.
Atsakomieji mačia bus žaidžiami po savaitės.
Stambulo „Galatasaray“ – Turino „Juventus“ 5:2
„Monaco“ – Paryžiaus „Paris Saint-Germain“ 2:3
Lisabonos „Benfica“ – Madrido „Real“ 0:1
Dortmundo „Borussia“ – Bergamo „Atalanta“ 2:0