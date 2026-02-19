SportasFutbolas

Čempionų lyga: netikėtas „Inter“ skendimas ir negailestingas „Newcastle United“ susidorojimas

2026 m. vasario 19 d. 00:10
Lrytas.lt
UEFA Čempionų lygoje trečiadienį sužaisti dar keturi įkrintamųjų kovų pirmieji mačai. Šiame etape varžosi klubai, užėmęs 9–24 vietas. Šių porų laimėtojai prisijungs prie 1–8 vietas turnyre laimėjusių ekipų ir tęs varžybas ketvirtfinalyje. Trečiadienį didžiausią pergalę iškovojo anglų „Newcastle United“, kuris net 6:1 (5:0) įveikė Azerbaidžano Agdamo „Qarabag“
Anglijos ekipa jau turi kelialapį į ketvirtfinalį. Net keturis įvarčius klubui pelnė A. Gordonas. Jis tapo vos antruoju žaidėju Čempionų lygos istorijoje, pelniusiu keturis įvarčius pirmoje rungtynių pusėje.
Iki šiol tai pavyko padaryti tik Luizui Adriano 2014 m. spalį.
„Newcastle United“ tapo vos antrąja komanda istorijoje, kuri Čempionų lygos atkrintamosiose rungtynėse po pirmojo kėlinio turėjo 5 įvarčių pranašumą.
Netikėtumas fiksuotas Norvegijoje, kur Bodės „Glimt“ ekipa 3:1 (1:1) įveikė galingą italų Milano „Inter“.
Reguliariame sezone italai užėmė net 10 vietą, o norvegai vos ne vos pateko į kitą etapą, įsitaisę 23 vietoje.
Antroje mačo dalyje du įvarčius „Glimt“ pelnė per 3 minutes – 61 min., pasižymėjo J. Hauge, o 64-ąją padidino skirtumą G. Hoghas.
Šešių įvarčių trileris fiksuotas Belgijoje, kur „Club Brugge“ ir Madrido „Atletico“ sužaidė 3:3. Ispanai visą laiką pirmavo, tačiau šeimininkai rezultatą galiausiai išlygino 90 min. – pasižymėjo C. Tzolis.
Atsakomieji mačai bus žaidžiami vasario 24 dieną.
Čempionų lygos įkrintamieji mačai:
Agramo „Qarabag“ – Newcastle United“ 1:6
Bodės „Glimt“ – Milano „Inter“ 3:1
„Club Brugge“ – Madrido „Atletico“ 3:3
Pirėjo „Olympiacos“ – Lėverkūzeno „Bayer“ 0:2
