Neįtikėtina – pirmaujantis „Arsenal“ išbarstė taškus su autsaideriu

Sužaidus vos 5 minutes Bukayo Saka smūgiu galva išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0. taip pirmasis kėlinys ir baigėsi. antrojo kėlinio 56 min. Piero Hincapie puikiu smūgiu padvigubino svečių pranašumą iki 2:0.
Tačiau tuomet atėjo ir šeimininkų eilė – 61 min. Hugo Bueno pasiuntė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir sušvelnino rezultatą.
Tai ekipos vangiai žaidė ir jau atrodė, kad „Arsenal“ laimės.
Bet per pridėtą teisėjo laiką po „Wolves“ smūgio kamuolys pateko Riccardo Calafiori ir atsidūrė Londono ekipos vartuose. Tai buvo įvartis į savo vartus. Tad načas baigėsi 2:2.
„Arsenal“ po 27 turų surinko 58 taškus ir toliau vis dar pirmauja „Premier“ lygoje. Vienu maču mažiau turintys „Manchester City“ turi 53 taškus, o Birmingamo „Aston Villa“ – 50.
Tuo tarpu „Wolves“ su 10 taškų žengia paskutinis dvidešimtas ir nuo 19-oje pozicijoje esančios „Burnley“ atslika 8 taškais.