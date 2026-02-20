„Arsenal“ treneris pasiuntė žinutę fanams: „Mylėkite mane, kai pralaimiu“

„Arsenal“ prieš antroje vietoje esančią „Manchester City“ komandą pirmauja tik penkiais taškais ir yra sužaidę vieneriomis rungtynėmis daugiau, todėl skirtumas tarp dviejų futbolo gigančių – ganėtinai trapus.
Londono komandos šį sekmadienį laukia dvikova su „Tottenham“ vienuolike, esančia vos 16-oje turnyrinės lentelės vietoje. Kalbėdamas prieš rungtynes „Arsenal“ treneris Mikelis Arteta apeliavo į savo komandos fanus.
„Pirminė reakcija yra skausmas, po to žiūri, ką galima padaryti. Viskas. Mums reikia tik žaisti aikštelėje“, – kalbėjo M. Arteta.
Susiję straipsniai
„Buvau žaidėjas. Mylėkite mane, kai sužaidžiu lygiosiomis ir kai pralaimiu. Mylėti, kai laimiu, yra labai, labai lengva, – spaudos konferencijoje aiškino specialistas. – Turite mylėti žaidėjus būti su jais, kai jiems to labiausiai reikia.“
Rungtynių su „Wolves“ pabaigoje „Molineaux“ stadione pasigirdo skanduotė „Ir vėl antri, ole ole“. Ir ne veltui – pastaruosius trejus metus „Arsenal“ aukščiausioje Anglijos klubinėje lygose sezoną baigė antri, nors du kartus sezono viduryje dar pirmavo.
„Tai buvo tik etapas. Sezonas – ilgas. 27-as etapas sako, kad sužaidėme lygiosiomis su „Wolves“. Mane domina tai, kas bus toliau, iš kokio molio mes drėbti, ką mes dėl to darysime ir kaip toliau rašysime savo likimą. Turi reaguoti, nes gyvenimas nesustoja. Toks rezultatas, deja, išliks, dėl to negalime nieko padaryti. Svarbu tai, kas nutiks toliau“, – aiškino M. Arteta.