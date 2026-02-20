Iš „Žalgirio“ išvytas V. Čeburinas rado naują darbą

Kazachstano futbolo federacija oficialiai paskelbė, kad 60-metis specialistas iš Kazachstano buvo paskirtas savo gimtosios šalies U21 jaunimo rinktinės treneriu.
U21 rinktinė dalyvauja atrankoje į 2027 m. Europos čempionatą. Joje V. Čeburino vadovaujama komanda sužais penkias rungtynes: dvejas namie (su Slovakija ir Airija) bei trejas svečiuose (su Anglija, Airija ir Moldona).
„Žalgiriui“ V. Čeburinas vadovavo daugiau nei ketvertą sezonų: nuo 2021-ųjų iki 2025-ųjų. Po to, kai buvo vienas po kito surengti vis didesni ištikimiausių klubo fanų protestai, praėjusių metų paskutinę vasaros dieną treneris galiausiai paliko komandą..
V. Čeburino vadovaujami žalgiriečiai iškovojo 3 čempionų titulus, po 2 kartus laimėjo taurę ir Supertaurę, o 2022 m. pirmieji istorijoje pateko į UEFA turnyrų grupių etapą. Treneris komandai iš viso vadovavo 228 rungtynėse, per kurias pasiekė 131 pergalę.
„Žalgiris“ sezoną pradės jau šeštadienį, vasario 21-ąją, rungtynėmis namuose su Telšių „Džiugu“. Rungtynių pradžia – 14:15 val. Jas transliuos BTV televizija.