SportasFutbolas

Iš „Žalgirio“ išvytas V. Čeburinas rado naują darbą

2026 m. vasario 20 d. 20:34
Lrytas.lt
Iš Vilniaus „Žalgirio“ fanų iniciatyva patrauktas Vladimiras Čeburinas rado naują darbą.
Daugiau nuotraukų (10)
Kazachstano futbolo federacija oficialiai paskelbė, kad 60-metis specialistas iš Kazachstano buvo paskirtas savo gimtosios šalies U21 jaunimo rinktinės treneriu.
U21 rinktinė dalyvauja atrankoje į 2027 m. Europos čempionatą. Joje V. Čeburino vadovaujama komanda sužais penkias rungtynes: dvejas namie (su Slovakija ir Airija) bei trejas svečiuose (su Anglija, Airija ir Moldona).
„Žalgiriui“ V. Čeburinas vadovavo daugiau nei ketvertą sezonų: nuo 2021-ųjų iki 2025-ųjų. Po to, kai buvo vienas po kito surengti vis didesni ištikimiausių klubo fanų protestai, praėjusių metų paskutinę vasaros dieną treneris galiausiai paliko komandą..
Susiję straipsniai
V. Čeburino vadovaujami žalgiriečiai iškovojo 3 čempionų titulus, po 2 kartus laimėjo taurę ir Supertaurę, o 2022 m. pirmieji istorijoje pateko į UEFA turnyrų grupių etapą. Treneris komandai iš viso vadovavo 228 rungtynėse, per kurias pasiekė 131 pergalę.
„Žalgiris“ sezoną pradės jau šeštadienį, vasario 21-ąją, rungtynėmis namuose su Telšių „Džiugu“. Rungtynių pradžia – 14:15 val. Jas transliuos BTV televizija.
Vladimiras Čeburinas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.