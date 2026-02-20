Įvarčių mašina: A. Kučys tiksliu smūgiu prisidėjo ir prie pergalės Konferencijų lygoje

A. Kučio ir Artemijaus Tutyškino atstovaujamas Slovėnijos klubas svečiuose 3:2 (2:0) nugalėjo „Drita“ ekipą iš Kosovo.
Įvarčių mašina iš Lietuvos pelnė pirmąjį rungtynių įvartį 19-ąją minutę. Po kampinio šeimininkų baudos aikštelėje kilo chaosas, o juo pasinaudojęs A. Kučys iš kelių metrų siuntė kamuolį į vartus.
Pirmojo kėlinio pabaigoje persvarą padvigubino Milotas Avdyli.
Antrajame kėlinyje Blerimas Krasniqi ir Liridonas Balajas tiksliais smūgiais rezultatą lygino, bet 4-ąją teisėjo pridėto laiko minutę A. Kučį pakeitęs Matejus Polatnikas pelnė įvartį galva ir padovanojo pergalę Slovėnijos ekipai.
A. Kučys žaidė 63 minutes, o A. Tutyškinas rungtyniavo be keitimų.
Po traumos ir beveik 11 mėnesių nerungtyniavimo sugrįžęs A. Kučys per 5 rungtynes pelnė 5 įvarčius.
Justo Lasicko atstovaujamas „Rijeka“ klubas išvykoje 1:0 (0:0) palaužė „Omonia“.
Pergalingą įvartį 86-ąją minutę pelnė Danielis Adu Adjei.
Lietuvis rungtyniavo visą mačą.
Artūro Dolžnikovo atstovaujamas Olomouco „Sigma“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 (0:1) su „Lausanne“ ekipa.
Šeimininkų gretose įvarčiu pasižymėjo Danijelis Sturmas, o svečių – Nathanas Butleris-Oyedeji.
A. Dolžnikovas dėl traumos rungtynes praleido.