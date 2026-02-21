SportasFutbolas

Sensacinga sezono pradžia: „Džiugas“ Vilniuje palaužė „Žalgirį“

2026 m. vasario 21 d. 16:30
2026 metų Lietuvos futbolo „Toplygos“ sezonas startavo netikėtu rezultatu – Vilniaus „Žalgiris“ šeštadienį „Sportimos“ manieže 2:3 (1:1) nusileido Telšių „Džiugui“.
Rungtynių pradžioje aktyvesni buvo aikštės šeimininkai, tačiau keli pavojingi išpuoliai baigėsi nuošalių švilpukais.
Pirmasis įvartis krito 24-ąją minutę, kai „Džiugo“ vartininkas Marius Paukštė baudos aikštelėje prasižengė prieš Liviu Antalį, o pats rumunas užtikrintai realizavo baudinį (1:0).
Visgi dar iki pertraukos svečiai atstatė pusiausvyrą – 40 minutę po perdavimo iš kairiojo krašto baudos aikštelėje laisvas likęs Denisas Bunčiukovas tiksliu smūgiu nuginklavo „Žalgirio“ vartininką (1:1).

Antrajame kėlinyje vilniečiai buvo arti įvarčio, tačiau Sabos Mamacašvilio tolimas smūgis sudrebino vartų skersinį. „Žalgiris“ į priekį išsiveržė 79 minutę, kai po Giedriaus Matulevičiaus bandymo atšokusį kamuolį į vartus pasiuntė Nikolai Petkovičius.
89-ąją minutę Ibrahimas Cisse stojo mušti 11 metrų baudinio – šios jis nerealizavo, tačiau antruoju bandymu kamuolį nukreipė į vartus. O jau per paskutinę teisėjo pridėto laiko minutę dūrį į „Žalgirio“ vartus pasiuntė Ronaldas Sobowale.
