Sezono startas: pirmasis „Žalgirio“ ambicijas patikrins „Džiugas“

Vilniaus „Žalgiris“ – Telšių „Džiugas“. Vasario 21 dieną, 14.15 val. Vilnius, „Sportimos“ maniežas.
Per pastaruosius ketverius metus žalgiriečiai pirmenybes su „Džiugu“ pradės net trečią kartą. Vienoje iš dviejų atkaklių akistatų buvo patirtas pralaimėjimas, tiesa, nuo to mačo 2023-iųjų kovą žemaičiai nugalėjo vos kartą. Kontrolinių dvikovų cikle „Žalgirio“ gynyba nebuvo itin produktyvi, tačiau gynybos grandis per du paskutinius mačus nepasikeitė. Sugrįžus į sostinę Pauliui Golubickui, vėl ryškiomis spalvomis gali atgimti jo, Giedriaus Matulevičiaus bei Liviu Antalio trejetas, buvęs nesustabdomu 2024 metais. Būtent jo nuslopinimui džiugiečiai turės skirti didžiausią akcentą.
„Džiugui“ praėjęs tarpsezonis buvo išskirtinis tuo, jog pavyko išlaikyti nemažą dalį branduolio. Žemaitijos ekipos gynybos grandis beveik nepasikeitė, o į Simono Urbio bei Oleksandro Kurcevo paliktas vietas atvyko ne vienas jaunas Lietuvos futbolininkas. Andriaus Lipskio kariauna gerokai atjaunėjo, tačiau joje netrūksta TOPLYGOS patirties turinčių žaidėjų. Dėl sudėtingų žiemiškų oro sąlygų džiugiečiai dar savaitės viduryje atvyko į sostinę bei turėjo daugiau kokybiško laiko pasiruošti sezono startui.
„Panevėžys“ – Marijampolės „Sūduva“. Vasario 22 dieną, 13 val. Panevėžys, „Beržų“ progimnazijos stadiono maniežas.
Ambicingų ekipų susitikimas dėl sudėtingų oro sąlygų įvyks naujajame Panevėžio manieže.
Panevėžiečiai visas šešerias kontrolines rungtynes žaidė „Beržų“ progimnazijos stadiono manieže ir ten iškovojo penkias pergales. Nors LFF Supertaurėje „Panevėžys“ patyrė pralaimėjimą, tačiau labiau neraminti strategą Rolandą Vrabecą turėtų problemos gynybos grandyje. Dar kurį laiką į rikiuotę negrįš Lauritas Krasniqi bei Milanas Delevičius, taip pat pirmadienio dvikovos Marijampolėje nebaigė Rayenas Mzoughi. Kita vertus, panevėžiečiai puolime turi nemažai grėsmingų opcijų, kuriomis gali kompensuoti spragas prie savo vartų.
Marijampoliečiams tai bus principinė dvikova siekiant revanšo už skaudų pralaimėjimą praėjusių metų LFF taurės pusfinalyje. 2025-aisiais „Sūduva“ po ilgos pertraukos sugebėjo pasiekti pergalę Panevėžyje ir sekmadienį į Aukštaitijos sostinę atvyks su beveik visa pasikeitusia puolimo grandimi. Į akis iš karto krenta Faustas Steponavičius – atakuojantis futbolininkas praėjusiame sezone atstovavo „Panevėžiui“, be to, apie save garsiai nusiteikęs pareikšti Lenkijos čempionate rungtyniavęs Ibrahima Seckas.
Kauno rajono „Hegelmann“ – Gargždų „Banga“. Vasario 22 dieną, 14.15 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos maniežas.
Kauno rajono klubas tarpsezoniu bene labiausiai pasikeitė. „Hegelmann“ ekipoje nedirbs tiek vyr. treneris Andrius Skerla, tiek sporto direktorius Giedrius Klevinskas, be to, su klubu atsisveikino tuzinas futbolininkų, tarp kurių buvo keletas lyderių. Įdomu tai, kad mėlynai balti praėjusių metų sezoną irgi pradėjo su gargždiškiais – tada buvo patirtas pralaimėjimas svečiuose. Pasiruošimo cikle atakos smaigalyje rungtyniavo tiek Donatas Kazlauskas, tiek Kaderas Njoya Abdelas, tad pasižiūrėsime, ar 2025-aisiais sužibėjęs kamerūnietis tą padarys ir šiemet.
„Banga“ buvo vienas iš dviejų Lietuvos čempionato klubų, kuris ruoštis naujajam sezonui išvyko į šiltesnius kraštus. Prieš kurį laiką gargždiškiai atsisveikino su svarbiais žaidėjais – Mantu Bertašiumi, Akpe Victory ir Matu Ramanausku. Davidas Afonso dabar yra ilgiausiai viename klube dirbantis strategas, prisijungęs prie Gargždų komandos dar 2021 metų sezono viduryje. Jo kariauna dar nėra iki pabaigos sukomplektuota, tarp aiškiai išreikštų puolėjų yra kol kas tik vienintelis Ignas Venckus. Vis dėlto tokie žaidėjai kaip Rokas Filipavičius ar Aaronas Olugbogi, jei jų nekamuos traumos, gali sužibėti.
Vilniaus rajono „TransINVEST“ – FA „Šiauliai“. Vasario 22 dieną, 17 val. Vilnius, „Sportimos“ maniežas.
Vilniaus rajono komanda vis dar aktyviai komplektuoja gretas artėjančioms kovoms.
„TransINVEST“ ekipa po sezono pertraukos rungtyniaus TOPLYGOJE ir tam yra subūrusi solidžias gretas. Tarp vidurio gynėjų – ne vienas šalies rinktinėje rungtyniavęs futbolininkas, visgi, kontrolinėse akistatose vartų stačiakampį gynė ne M. Bertašius, o mažiau patyręs ir Pirmoje lygoje nugalėtoju tapęs Julius Virvilas. Į Lietuvos čempionatą sugrįžęs bei trečią sezoną prie „TransINVEST“ klubo vairo stovintis Marius Stankevičius gali disponuoti labai solidžiais futbolininkais, kurių gretos iki 1-ojo turo pagausėjo tokiu naujoku kaip buvęs „Hegelmann“ saugas Denisas Bošnjakas.
Saulės miesto atstovai tarpsezoniu parodė pasitikėjimą kitu futbolo specialistu iš Latvijos – Jurgiu Pučinskiu. FA „Šiauliai“ gana lėtai pildėsi naujokais ir suaktyvėjo tik per pastarąsias kelias dienas. Vienas iš naujokų – labai įdomus sekmadienio akistatos kontekste. Prie šiauliečių prisijungė rezultatyviausias Pirmos lygos žaidėjas Chidera Henry Nwoga, kuriam pavyko su „TransINVEST“ užtikrintai sugrįžti į TOPLYGĄ. Daugiausiai problemų kontroliniuose mačuose kildavo gynybos grandyje, kur žaisdavo nepatyrę futbolininkai, tačiau į rikiuotę jau grįžo Nojus Stankevičius.
Vilniaus „Riteriai“ – „Kauno Žalgiris“. Vasario 23 dieną, 20 val. Vilnius, „Sportimos“ maniežas.
Titulą ginantys čempionai naująjį žygį pradės prieš mįslingai tarpsezonį praleidusius „Riterius“.
Vilniaus ekipa sportiniu principu išsaugojo vietą čempionate, pereinamosiose rungtynėse įveikdama Klaipėdos „Neptūną“. „Riterių“ gretose ir toliau rungtyniaus beveik visi jauni vietiniai žaidėjai, kuriems 2025-ieji buvo bene pirmoji ryški galimybė pasirodyti Lietuvos čempionate. Kartu su Arvydu Novikovu veteranų duetą sudarys Egidijus Vaitkūnas, kuris sostinėje rungtyniaus pirmą kartą nuo 2017 metų sezono pabaigos. Svarbią rolę turės ir vienas pastarųjų sezonų Alytaus DFK „Dainava“ lyderių Artiomas Baftalovskis.
„Kauno Žalgiris“ praėjusį pirmadienį džiaugėsi antruoju klubo iškovotu trofėjumi. Vyr. treneris Eivinas Černiauskas į startinį vienuoliktuką LFF Supertaurėje metė net devynis praėjusio sezono žaidėjus. Išlaikytas branduolys, pademonstruotas solidus žaidimas ir gana palankus pirmųjų turų tvarkaraštis leidžia tikėtis puikaus čempiono starto. Tiesa, nuo 2021 metų „Kauno Žalgiris“ nė sykio nepradėjo čempionato bent dviem pergalėmis iš eilės. Prarasti taškai pirmadienį sostinėje taptų didele staigmena.
