Neramios žinios Ispanijai: L. Yamalis šį sezoną nebežais

„Barcelona“ ekipos talentas patyrė šlaunies traumą.
Trečiadienį katalonai Ispanijos futbolo čempionate „La Liga“ 1:0 namuose įveikė Vigo „Celta“.
11 metrų baudinį realizavęs ispanas dar prieš lemiamą įvartį patyrė traumą.
Tyrimus atlikęs „Barcelona“ klubas pranešė, jog šį sezoną futbolininkas neberungtyniaus.
Tiesa, Katalonijos klubas išreiškė viltį, jog birželio 15-tą dieną prasidėsiančiame pasaulio futbolo čempionate krašto puolėjas jau galės rungtyniauti.
