„Kauno Žalgiris“ supyko: tiesiog nušlavė vilniečius

2026 m. balandžio 25 d. 16:35
Antrojo rato startas prasidėjo Laikinojoje sostinėje, kur 10-ajame TOPLYGOS ture ginklus surėmė lyderiaujantis bei paskutinę poziciją užimantys klubai.
„Kauno Žalgiris“ be didesnio vargo susitvarkė su Vilniaus „Riteriais“, kuriuos pavyko pranokti rezultatu 4:0 (2:0).
Pirmasis įvartis krito dar labai anksti. Jau 3-iąją minutę Damjanas Pavlovičius surado Amine‘ą Benchaibą, pastarasis turėjo daug erdvės bei kamuolį siuntė į tolimąjį vartų kampą.
Pirmojo kėlinio pabaigoje smūgiu iš už baudos aikštelės pasižymėjo bei rezultatą padvigubino Gratas Sirgėdas, jam asistavo Leo Ribeiro.
Susitikimo pabaigoje į Simone‘o Moschino ginamus vartus krito dar du įvarčiai: 86-ąją minutę kamuolį į vartų tinklą siuntė prieš tai rezultatyvų perdavimą atlikęs L. Ribeiro, brazilui tai pavyko padaryti jau gulint ant žemės, o su finaliniu teisėjo švilpuku po pakelto kampinio tašką rungtynėse padėjo Antonas Tolordava.
Po suklupimo praėjusiame ture „Kauno Žalgiris“ atsitiesė bei į savo kraitį pridėjo jau 25 tašką, „Riteriai“ savo sąskaitoje turi 3 taškus bei rikiuojasi 10-oje turnyro lentelės pozicijoje.
