Dėl išlikimo „Premier“ lygoje kovojantis „Nottingham Forest“ iškovojo svarbią pergalę

Iš pradžių į savus vartus įsimušė Trai Hume, o vėliau jau prasidėjo svečių futbolininkų vakarėlis.
Dar pirmajame kėlinyje tiksliais smūgiais pasižymėjo Chrisas Woodas, Morganas Gibbsas-White’as ir Igoris Jesusas.
Rungtynių pabaigoje per teisėjo pridėtą laiką pergalę užtvirtino Elliotto Anderesono tikslus smūgis.
„Sundlerland“ su 46 taškais užima 11-ąją vietą. Notingamo ekipa jau surinko 39 taškus ir rikiuojasi 16-oje vietoje. Prieš iškritimo pozicijoje (18 vt.) esantį Londono „Tottenham“ klubą „Forest“ pirmauja 8 taškais.
17-ąją vietą užimantis Londono „West Ham United“ yra surinkęs 33 taškus.