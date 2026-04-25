Dėl išlikimo „Premier“ lygoje kovojantis „Nottingham Forest“ iškovojo svarbią pergalę

2026 m. balandžio 25 d. 00:18
Lrytas.lt
Anglijos „Premier“ lygoje dėl išlikimo kovojantis „Nottingham Forest“ klubas penktadienį išvykoje 5:0 (4:0) susitvarkė su „Sunderland“.
Iš pradžių į savus vartus įsimušė Trai Hume, o vėliau jau prasidėjo svečių futbolininkų vakarėlis.
Dar pirmajame kėlinyje tiksliais smūgiais pasižymėjo Chrisas Woodas, Morganas Gibbsas-White’as ir Igoris Jesusas.
Rungtynių pabaigoje per teisėjo pridėtą laiką pergalę užtvirtino Elliotto Anderesono tikslus smūgis.
Anglijos čempionate – naujasis lyderis, išstūmęs „Arsenal“ iš pirmosios vietos

Jau penkis mačus įvarčių nemušanti ir pralaiminti „Chelsea“ pakartojo klubo 1912 metų antirekordą

Išprotėjusi intriga Anglijos čempionate: „Manchester City“ už gerklės paėmė „Arsenal“

„Sundlerland“ su 46 taškais užima 11-ąją vietą. Notingamo ekipa jau surinko 39 taškus ir rikiuojasi 16-oje vietoje. Prieš iškritimo pozicijoje (18 vt.) esantį Londono „Tottenham“ klubą „Forest“ pirmauja 8 taškais.
17-ąją vietą užimantis Londono „West Ham United“ yra surinkęs 33 taškus.
