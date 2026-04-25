LFF atskleidė savo biudžetą

Konferencijoje iš viso buvo aptarta 14 klausimų, tarp kurių – federacijos veiklos ataskaitos pristatymas, metinių finansinių ataskaitų rinkinio bei LFF įstatų tvirtinimas, naujo LFF nario priėmimas.
Konferencijos pradžioje į delegatus ir svečius kreipėsi LFF prezidentas Edgaras Stankevičius bei atvykę atstovai iš UEFA bei FIFA organizacijų.
„2025-ieji Lietuvos futbolui buvo reikšmingų sprendimų, augančios atsakomybės ir stiprėjančios lyderystės metai. Tai laikotarpis, kai futbolas Lietuvoje vis aiškiau įtvirtina savo vaidmenį ne tik kaip sporto šaka, bet ir kaip svarbi visuomenės, bendruomenių bei valstybės dalis.
Lietuvos futbolo federacija nuosekliai stiprina savo pozicijas – tiek šalies viduje, tiek tarptautinėje erdvėje. Šiandien futbolas Lietuvoje yra daugiau nei rezultatai aikštėje. Tai – infrastruktūra, jaunimo ugdymas, socialinė atsakomybė ir vis glaudesnis bendradarbiavimas su savivalda bei verslu.
Pastaraisiais metais aiškiai matome teigiamą lūžį – vis daugiau savivaldybių futbolą vertina kaip strateginę investiciją į bendruomenių užimtumą, jaunimo ugdymą ir gyvenimo kokybę. Augantis dialogas ir konkretūs projektai su miestais bei regionais leidžia kryptingai plėtoti infrastruktūrą ir sudaryti geresnes sąlygas futbolo vystymui visoje Lietuvoje.
2025 metais šie procesai įgavo apčiuopiamą formą – atidarytas modernus „TransINVEST“ stadionas, įrengtas pripučiamas dengtas maniežas Panevėžyje, sparčiai vyksta Nacionalinio stadiono statybos, naujas maniežas sparčiai kyla Šiauliuose, o taip pat vyksta darbai ir pripučiamo dengto maniežo rengimo darbai Jonavoje. Tai – ne pavieniai projektai, o nuoseklios krypties rezultatas, rodantis, kad futbolas pamažu tampa prioritetu nacionaliniu mastu.
Svarbus dėmesys buvo skirtas ir tarptautiniam Lietuvos matomumui. Nors 2025 metais mūsų šalyje nevyko didieji čempionatai, kryptingai ruošėmės 2026 metų pradžioje Kaune vykusiam UEFA Europos futsal čempionatui. Šis turnyras tapo reikšmingu įrodymu, kad Lietuva yra patikima aukščiausio lygio futbolo renginių organizatorė.
Tai patvirtina ir UEFA „HatTrick“ komiteto posėdis Kaune, subūręs Europos futbolo lyderius. Sulaukėme itin aukšto įvertinimo, kuris dar labiau sustiprino Lietuvos futbolo federacijos reputaciją tarptautinėje arenoje.
Šį pasitikėjimą įprasmina ir mūsų įsitraukimas į pasaulinio futbolo valdymą – tiek man, tiek generalinei sekretorei Ritai Bagdonienei patikėtos pareigos FIFA komitetuose. Tai ne tik asmeninis įvertinimas, bet ir svarbi galimybė Lietuvai aktyviau dalyvauti formuojant futbolo ateitį.
Dar vienas strategiškai svarbus pasiekimas – Lietuvai patikėtas 2028 metų UEFA Europos vaikinų U17 čempionatas. Tai investicija į mūsų jaunimą, mūsų futbolo sistemą ir šalies tarptautinį įvaizdį. Jau šiandien kryptingai dirbame, kad šis čempionatas taptų kokybišku šuoliu tiek organizacine, tiek sportine prasme.
Ne mažiau svarbi yra ir partnerystė su verslu. Augantis partnerių pasitikėjimas rodo, kad futbolas Lietuvoje tampa patrauklia ir vertę kuriančia platforma.
Žvelgdami į 2026-uosius, matome aiškią kryptį – stiprinti futbolo ekosistemą visais lygmenimis: nuo vaikų ir jaunimo iki nacionalinių rinktinių, nuo infrastruktūros iki tarptautinio pripažinimo. Tai ilgalaikis darbas, reikalaujantis partnerystės, pasitikėjimo ir nuoseklumo“, – sakė E. Stankevičius.
*****
Konferencijos metu į LFF gretas buvo priimta nauja narė – Lietuvos paplūdimio futbolo asociacija (LPFA). Šios asociacijos veiklos tikslai yra paplūdimio futbolo vystymas, LPFA narių veiklos koordinavimas bei šios sporto šakos populiarinimas.
„Pastaraisiais metais Lietuvoje juntama paplūdimio futbolo pažanga ir galimybės jam dar labiau augti. Šalyje daugėja šios sporto šakos infrastruktūros objektų, o Lietuvos vyrų paplūdimio futbolo rinktinė pernai nudžiugino visą bendruomenę sugrįždama į aukščiausio lygmens varžybas – Europos čempionato A divizioną“, – teigė LFF vadovas.
Gegužės mėnesio pabaigoje Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė Ispanijoje varžysis Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono kovose.
*****
Konferencijos dalyviams buvo pristatyta 2025-ųjų LFF veiklos ataskaita, kuri atskleidžia padidėjusį renginių, projektų ir kasdienės veiklos spektrą. Šalies futbolo bendruomenė gali susipažinti su Rinkodaros ir komunikacijos departamento, Futbolo vystymo departamento, Techninio departamento bei šakinių asociacijų atliktų darbų analize ir pasiekimais.
Rinkodaros ir komunikacijos departamento veikla buvo orientuota į komercinių pajamų augimą, siekį didinti futbolo matomumą ir stiprinti sirgalių įsitraukimą. Pagal pajamas iš bilietų pardavimų 2025 m. buvo rekordiniai LFF istorijoje: bendras žiūrovų skaičius siekė 44 813, o vidutinis lankomumas – 11 203. Taip pat reikšmingai išaugo rėmėjų profilis – bendradarbiauta su 21 aktyviais rėmėjais ir partneriais.
2025 metų laikotarpiu Futbolo vystymo departamentas vykdė kompleksines funkcijas, apimančias varžybų organizavimą, koordinavimą, rungtynių operacijų vykdymą, projektinę veiklą. Departamento atstovai kuravo A lygos, I lygos, II lygos, „FPRO“ LFF taurės, „TOPsport“ LFF supertaurės varžybų, visų Lietuvos rinktinių rungtynių bei mūsų šalyje vykusių UEFA varžybų organizavimą. Surengtose nacionalinėse varžybose registruoti 2 537 žaidėjai, 104 komandos ir 842 susitikimai.
Techninis departamentas praėjusiais metais intensyviai dirbo siekiant auginti rezultatus skirtingose srityse, kaip futbolo akademijų sertifikavimas, regioninių talentų centrų projektas, trenerių rengimas ir kompetencijų kėlimas. Didelis dėmesys buvo skirtas trenerių sričiai – iš viso buvo išduotos 190 licencijų, o 2025 metais 684 treneriai Lietuvoje turėjo UEFA licencijas.
*****
Reikšmingas konferencijos klausimas buvo LFF 2025 m. biudžeto vykdymo ir LFF 2025 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Federacijos finansų departamentas pristatė finansinius rodiklius:
Pardavimo pajamos – 5 636 011 Eur, palyginus su 5 549 921 Eur 2024 metais;
Finansavimo pajamos – 7 274 842 Eur palyginus su 9 078 507 Eur 2024 metais;
Ženkliai padidėjo kitos pajamos – jos siekė 3 018 553 Eur, palyginus su 487 667 Eur ankstesniais metais.