Sirgalių nervus tampiusi „Arsenal" išgyveno – kraitį papildė svarbiais trimis taškais

2026 m. balandžio 25 d. 22:09
Dėl titulo Anglijos „Premier“ lygoje kovojanti Londono „Arsenal“ iškovojo gyvybiškai svarbią pergalę.
Šeštadienį vykusiose rungtynėse „Arsenal“ namuose 1:0 palaužė „Newcastle United“ futbolininkus.
Vienintelio dvikovos įvarčio autoriumi tapo 8-ąją mačo minutę tolimu smūgiu pasižymėjęs Eberechi Eze.
Antrojo kėlinio pabaigoje netrūko įtampos, niekaip pranašumo padvigubinti negalėję šeimininkai patys vos neprisivirė košės, o sirgaliams teko ne kartą griebtis už veido.
Paskutinėmis mačo minutėmis stadione tvyrojo milžiniška įtampa, o nuo priešininkų atakų vargais negalais apsigynusi „Arsenal“ įsirašė komandą vėl į priekį išvedusius tris taškus.
Dabar Londono klubas prieš „Manchester City“ turi trijų taškų pranašumą, tiesa, „miestiečiai“ yra sužaidė vieneriomis rungtynėmis mažiau.
Pastarieji šeštadienį žaidė Anglijos FA taurės mačą, kurio pusfinalyje taip pat netrūko dramos – mačas baigėsi „Manchester United“ pergale 2:1 prieš „Southampton“ ekipą.
Mančesterio klubo žaidėjai gelbėjosi mačo pabaigoje, kai likus žaisti mažiau nei 10 minučių iki rungtynių pabaigos sugebėjo įmušti du įvarčius.
