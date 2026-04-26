G. Gineičio „Torino“ nubaudė galingąjį „Inter“ – Italijos milžinai nudegė sparnus

Gvido Gineičio atstovaujama „Torino“ sekmadienį vykusiose rungtynėse namuose sužaidė lygiosiomis su „Inter“ 2:2.
G. Gineitis mačą pradėjo starto sudėtyje, tiesa, rungtynių pradžia šeimininkams nebuvo sėkminga – Marcusas Thuramas dar akistatos pradžioje išvedė „Inter“ į priekį.
Antrajame kėlinyje sekė dar vienas „Inter“ įvartis, o rezultatui esant 0:2, 67-ąją min., G. Gineitis buvo pakeistas.
Taip jau sutapo, kad būtent nuo tos akimirkos pasipylė „Torino“ įvarčiai – netrukus atsilikimą sušvelnino Giovanni Simeone, o vėliau sekė Nikola Vlasičius realizuotas 11 metrų baudinys.
„Inter“ po 34 sužaistų rungtynių yra surinkusi 79 taškus ir toliau rikiuojasi „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje.
