Vilniaus „Žalgiris“ atsitiesė – iškovojo triuškinančią pergalę

Sužaidus 15 minučių realią galimybę pasižymėti turėjo svečiai, kai po Klaudijaus Upsto perdavimo bandymą atliko gerai vartų link įkirtęs Marko Capanas, tiesa, kamuolys skriejo greta stačiakampio. Kiek vėliau Ronaldas Sobowale atsakė smūgiu į vartų plotą, Carlosas Olsesas susitvarkė be didesnių problemų.
30-ąją minutę rezultatas pasikeitė vilniečių naudai. Džiugiečiai savo baudos aikštelėje sužaidė neleistinai, o prie 11 metrų atžymos stojęs Liviu Antalis neklydo bei išvedė savo ekipą į priekį. 62-ąją minutę rezultatą padvigubino Jurijus Kendyšas, kai standartinės situacijos metu kamuolį į baudos aikštelę siuntė Deividas Šešplaukis, gynėjas kamuolį galva nukreipė į vartų tinklą.
Argentiniečių kombinacija galėjo sukurti įvartį 69-ąją minutę, kurios metu Gastonas Romano pristatė siuntinį šalia vartų, visgi, Ikero Scotto šūvis tikslo nepasiekė. Nors susitikimui einant į pabaigą aštriau žaidė žemaičiai, tašką rungtynėse paskutinę teisėjo pridėto laiko minutę padėjo Bryanas Teixeira, jam kamuolio nepagailėjo J. Kendyšas.
„Žalgiris“ nutraukė 5 nelaimėtų rungtynių seriją TOPLYGOJE bei įsirašė 15-ąjį tašką į savo saskaitą, pralaimėjimą patyręs „Džiugas“ yra sukaupęs 2 taškais daugiau.