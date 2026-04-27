„Manchester United“ išlaiko trečiąją vietą „Premier“ lygoje

Du Mančesterio įvarčiai krito pirmame kėlinyje – jau 11 min. šeimininkus į priekį išvedė Casemiro, o 42 min. pasižymėjo Benjaminas Šeško.
Baigiantis rungtynėms 87 min. skirtumą sumažino Mathiasas Jensenas.
Dabar „Manchester United“ ekipa turi 61 tašką ir atitrūko nuo po 58 taškus turinčių Birmingamo „Aston Villa“ bei „Liverpool“.
Susiję straipsniai
Mančesterio ekipa dar turi teorinių galimybių pasivyti kol kas pirmoje vietoje žengiantį Londono „Arsenal“, kuris turi 73 taškus. Trimis taškais mažiau turi „Manchester City“ klubas, tačiau jis sužaidė vienu maču mažiau.