SportasFutbolas

„Manchester United“ išlaiko trečiąją vietą „Premier“ lygoje

2026 m. balandžio 27 d. 23:56
Lrytas.lt
Anglijos „Premier“ lygoje į trečiąją vietą pakilo „Manchester United“ klubas – 34-ojo turo mače jis 2:1 (2:0) susitvarkė su „Brentford“ atstovais.
Daugiau nuotraukų (12)
Du Mančesterio įvarčiai krito pirmame kėlinyje – jau 11 min. šeimininkus į priekį išvedė Casemiro, o 42 min. pasižymėjo Benjaminas Šeško.
Baigiantis rungtynėms 87 min. skirtumą sumažino Mathiasas Jensenas.
Dabar „Manchester United“ ekipa turi 61 tašką ir atitrūko nuo po 58 taškus turinčių Birmingamo „Aston Villa“ bei „Liverpool“.
Susiję straipsniai
Anglijos čempionate – naujasis lyderis, išstūmęs „Arsenal“ iš pirmosios vietos

Anglijos čempionate – naujasis lyderis, išstūmęs „Arsenal“ iš pirmosios vietos

Sirgalių nervus tampiusi „Arsenal“ išgyveno – kraitį papildė svarbiais trimis taškais

Sirgalių nervus tampiusi „Arsenal“ išgyveno – kraitį papildė svarbiais trimis taškais

Dėl išlikimo „Premier“ lygoje kovojantis „Nottingham Forest“ iškovojo svarbią pergalę

Dėl išlikimo „Premier“ lygoje kovojantis „Nottingham Forest“ iškovojo svarbią pergalę

Mančesterio ekipa dar turi teorinių galimybių pasivyti kol kas pirmoje vietoje žengiantį Londono „Arsenal“, kuris turi 73 taškus. Trimis taškais mažiau turi „Manchester City“ klubas, tačiau jis sužaidė vienu maču mažiau.
Anglijos Premier lygaManchester UnitedBrentford

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.