Nacionaliniame stadione sumontuota 45 proc. surenkamų gelžbetonio konstrukcijų

„Aikštelėje vienu metu dirba du bokštiniai kranai, leidžiantys atlikti montavimo darbus skirtinguose etapuose. Vienas iš jų montuoja potribūnines sijas, tuo metu kitas vykdo tiek potribūninių sijų, tiek sienų konstrukcijų įrengimą.
Aikštelėje nuolat dirba ir 3–5 automobiliniai kranai. Lygiagrečiai vykdomi infrastruktūros darbai: atliekami žemės darbai, įrengiami lauko vandentiekio bei nuotekų tinklai“, – sako generalinės pirmojo etapo rangovės „Naresta“ vadovas Tadas Grincevičius.
Jis pabrėžia, kad darbai vykdomi pagal suplanuotą grafiką, o intensyvus skirtingų procesų derinimas leidžia užtikrinti efektyvią statybų eigą.
Sutartis su generaline pirmojo etapo rangove „Naresta“ apima stadiono su sporto muziejumi statybas, dviejų futbolo treniruočių aikščių bei magistralinių inžinerinių tinklų įrengimą. Jų vertė siekia 70 mln. eurų (be PVM).