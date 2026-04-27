SportasFutbolas

Nacionaliniame stadione sumontuota 45 proc. surenkamų gelžbetonio konstrukcijų

2026 m. balandžio 27 d. 14:39
Šeškinėje kylančiame Vilniaus daugiafunkciame Nacionalinio stadiono komplekse jau sumontuoti 2,5 tūkst. konstrukcinių elementų, tai – 45 proc. visos surenkamų konstrukcijų apimties. Iš 5,5 tūkst. elementų stadione montuojamos kolonos, laiptai, perdangos plokštės, sienos ir tribūnos.
Daugiau nuotraukų (1)
„Aikštelėje vienu metu dirba du bokštiniai kranai, leidžiantys atlikti montavimo darbus skirtinguose etapuose. Vienas iš jų montuoja potribūnines sijas, tuo metu kitas vykdo tiek potribūninių sijų, tiek sienų konstrukcijų įrengimą.
Aikštelėje nuolat dirba ir 3–5 automobiliniai kranai. Lygiagrečiai vykdomi infrastruktūros darbai: atliekami žemės darbai, įrengiami lauko vandentiekio bei nuotekų tinklai“, – sako generalinės pirmojo etapo rangovės „Naresta“ vadovas Tadas Grincevičius.
Jis pabrėžia, kad darbai vykdomi pagal suplanuotą grafiką, o intensyvus skirtingų procesų derinimas leidžia užtikrinti efektyvią statybų eigą.
Sutartis su generaline pirmojo etapo rangove „Naresta“ apima stadiono su sporto muziejumi statybas, dviejų futbolo treniruočių aikščių bei magistralinių inžinerinių tinklų įrengimą. Jų vertė siekia 70 mln. eurų (be PVM).
Nacionalinis stadionasStadionasNaresta

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.