Panevėžietis pripažintas kaltu dėl Lenkijos futbolo sirgaliaus nužudymo

Kaip nurodė teismo sprendimą paskelbusi Panevėžio apygardos teismo teisėja Jolanta Raščiuvienė, nuteistajam į laisvės atėmimo bausmės laiką bus įskaityta viena para, išbūta laikinajame sulaikyme.
Teismas taip pat iš dalies tenkino tris civilinius ieškinius byloje dėl neturtinės žalos – 35 tūkst., 15 tūkst. ir 30 tūkst. eurų dydžio. Šios sumos kartu su joms taikomomis 5 proc. palūkanomis priteistos iš nuteistojo E. Mečkausko.
Šiuos ieškinius byloje buvo pateikę nužudyto Lenkijos piliečio artimieji.
Bylos duomenimis, tragiškas įvykis nutiko 2024 m. liepos 23 d. Panevėžyje. Pasibaigus futbolo rungtynėms tarp Balstogės komandos „Jagiellonia“ (Lenkija) ir vietos „Panevėžio“, agresyviai nusiteikęs 39-erių Lenkijos futbolo sirgalius susistumdė su E. Mečkausku, su kuriuo buvo ir kitas asmuo. Pastarasis smogė kumščiu nukentėjusiajam į žandikaulį, šis po smūgio krito ant betoninių trinkelių.
Anot teisėsaugos, palikę nugriuvusį vyrą, panevėžiečiai sėdo į savo automobilį ir išvažiavo. Užsieniečiui greitosios medikus iškvietė užeigos darbuotojos.
Nukentėjusysis buvo nuvežtas į Panevėžio ligoninę, tačiau nespėjus jo apžiūrėti medikams, pasišalino. Vėliau policijos patruliai pastebėjo jį autobusų stotelėje ir dėl akivaizdžių veido sumušimo požymių nugabeno į ligoninę. Nustačius galvos traumą, jam buvo atlikta operacija, tačiau po trijų savaičių vyras mirė.
E. Mečkauskas policijos buvo surastas ir sulaikytas jau kitą dieną po incidento su užsieniečiu. Vyras prisipažino, kad trenkė nepažįstamajam, bijodamas pats nuo jo nukentėti. Vyras pripažino, kad užsieniečiui nugriuvus, jis su bičiuliu pasišalino, baimindamiesi kitų Lenkijos sirgalių užpuolimo.
Nukentėjusiajam ligoninėje mirus, ikiteisminis tyrimas buvo perkvalifikuotas į nužudymą.
Panevėžio apygardos teismo sprendimas dar neįsigaliojo, jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.