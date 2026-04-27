Proto užtemimas Ispanijoje – vartininkas po raudonos kortelės trenkė varžovui

„Zaragoza“ vartų sargas Estebanas Andrada nustūmė link jo ėjusį žaidėją Jorge Pulido.
E. Andrada jau anksčiau rungtynėse buvo nubaustas geltona kortele, tad išvydęs ją dar kartą prieš save pamatė ir raudoną kortelę.
Įsiūčio apimtas vartininkas nusprendė nieko nelaukti ir pribėgęs prie J. Pulido sudavė galingą smūgį į galvą.
Aikštėje kilo masinis susistumdymas, o raudonas korteles išvydo „Huesca“ vartininkas Dani Jimenezas ir „Zaragoza“ gynėjas Dani Tasende.
„Huesca“ rungtynes laimėjo 1:0 ir pagelbėjo sau bandydami išlikti antrame pagal pajėgumą divizione.
„Huesca“ su 36 taškais užima 19-ąją vietą, o „Zaragoza“ turinti 35 taškus užima 21-ąją poziciją. Į žemesnius divizionus kris 19–22 vietas užėmusios ekipos.