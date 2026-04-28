SportasFutbolas

Lietuvos teisėjai toliau rašo istoriją – vadovaus UEFA turnyro pusfinalio rungtynėms

2026 m. balandžio 28 d. 11:33
LFF
Donato Rumšo vadovaujama teisėjų brigada toliau kuria Lietuvos futbolo teisėjų istoriją.
Daugiau nuotraukų (1)
Prieš keletą savaičių jie tapo pirma Lietuvos brigada istorijoje, kuri teisėjavo UEFA klubinio turnyro ketvirtfinalio rungtynėms, o jau šią savaitę šis pasiekimas bus pagerintas, mat lietuviai vadovaus UEFA Europos Konferencijų lygos pusfinalio pirmam susitikimui.
Balandžio 30 dieną, ketvirtadienį, Ispanijoje įvyks pirmosios UEFA Europos Konferencijų lygos pusfinalio etapo rungtynės, kuriose šeimininkai „Rayo Vallecano“ priims svečius iš Prancūzijos, „Strasbourg“ futbolininkus.
Pagrindinis teisėjas bus Donatas Rumšas, jam šįkart talkins asistentas Aleksandras Radiušas bei Dovydas Sužiedėlis.
Susiję straipsniai
Nacionaliniame stadione sumontuota 45 proc. surenkamų gelžbetonio konstrukcijų

Nacionaliniame stadione sumontuota 45 proc. surenkamų gelžbetonio konstrukcijų

Panevėžietis pripažintas kaltu dėl Lenkijos futbolo sirgaliaus nužudymo

Panevėžietis pripažintas kaltu dėl Lenkijos futbolo sirgaliaus nužudymo

„Manchester United“ išlaiko trečiąją vietą „Premier“ lygoje

„Manchester United“ išlaiko trečiąją vietą „Premier“ lygoje

Šis susitikimas prasidės 22 valandą Lietuvos laiku, o mūsų šalyje jį tiesiogiai transliuos GO3 platforma.
„Šis paskyrimas vainikuoja puikius Donato ir visus jo brigados metus. Tarptautiniame lygyje jis darbuojasi jau daugiau nei dešimt metų ir tai buvo geriausi jo metai ne tik tarptautiniame, bet ir vietiniame fronte.
Pernai jis buvo išrinktas ir geriausiu Lietuvos teisėju, tad gana drąsiai galima sakyti, kad jis išgyveno turbūt geriausią savo karjeros atkarpą. Tai yra didžiulis pasiekimas visai mūsų teisėjų bei futbolo bendruomenei apskritai“, – kalbėjo Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos prezidentas Sergejus Slyva.
Kitame šio turnyro pusfinalyje rungsis Donecko „Šachtar ekipa iš Ukrainos bei Anglijos klubas „Crystal Palace.
futbolo teisėjasUEFA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.