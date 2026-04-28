Toplygos turo apžvalga: „Žalgiris“ nutraukė liūdną seriją

Atitrūko. „Kauno Žalgiris“ artimiausią konkurentą lenkia 8 taškų pranašumu. Laikinosios sostinės komanda namuose 4:0 nugalėjo Vilniaus „Riterius“ bei įsirašė 8-ąjį laimėjimą per 10 dvikovų.
Sostinės ekipa praleido greitą įvartį, tačiau galutinai kapituliavo 86-ąją bei 90-ąją minutėmis, kai dar du kartus teko traukti kamuolį iš ginamų vartų tinklo. Išvykus buvusiam strategui Gorazdui Mihailovui, prie „Riterių“ vairo vėl stovi Gintautas Vaičiūnas, pradėjęs mokytis UEFA PRO licencijos kursus.
Perdavimai. Sezonui prasidėjus prie „Kauno Žalgirio“ prisijungęs argentinietis Franco Baldassarra kol kas dar nepradėjo nė vienerių TOPLYGOS rungtynių starto sudėtyje. 27-erių futbolininkas aikštėje iš viso pasirodė septynis sykius.
Tiesa, pastarasis F. Baldassarra susitikimas buvo itin produktyvus. Žalgirietis buvo mestas į kovą 80-ąją minutę ir per šį trumpą laiką spėjo atlikti 2 rezultatyvius perdavimus.
Skaičius. Marijampolės „Sūduva“ pasiekė trečią pergalę per pastarąsias ketverias rungtynes. Namuose marijampoliečiai pratęsė sėkmingą seriją rezultatu 1:0 nugalėdami „Panevėžį“.
2017 metais Lietuvos čempionate debiutavęs Ernestas Stočkūnas praėjusį savaitgalį sužaidė savo 200-ąsias rungtynes TOPLYGOJE. Alytiškis per karjerą rungtyniavo šešiose skirtingose šalies pirmenybių ekipose.
Sugrįžimas. „Panevėžys“ ir toliau dėl traumuotų žaidėjų kenčia gynybos grandyje. Vis dėlto Marijampolėje savo pirmąsias minutes sužaidė tunisietis vidurio gynėjas Rayenas Mzoughi.
26-erių futbolininkas patyrė traumą Supertaurės rungtynėse bei du mėnesius nežaidė oficialiose dvikovose. Aukštaitijos sostinės ekipa dviem pralaimėjimais baigė trijų išvykų seriją.
Pasitikėjimas. Gargždų „Banga“ po truputį kyla į viršų: nepralaimėtų mačų atkarpa pratęsta iki keturių, praėjusį savaitgalį po atkaklios kovos 2:1 palaužtas Kauno rajono „Hegelmann“ klubas.
Kitą dieną „Banga“ paskelbė apie kontrakto pratęsimą su 18-mečiu Sidu Praleika. Vidurio saugas šiame sezone jau septyniose dvikovose rungtyniavo be keitimo.
Trauma. „Hegelmann“ komanda turi rūpesčių puolime – dėl menko rezultatyvumo žengiama 8-oje vietoje. Maža to, Gargžduose pirmojo kėlinio metu buvo pakeistas mačo tęsti negalėjęs Artemas Ščedras.
Patyręs ukrainietis nesėkmingai siekė kamuolio ir susižeidė prie pat šoninės linijos. 33-ejų futbolininkas rungtyniavo visuose 10 šio sezono mačų.
Revanšas. Vilniaus „Žalgiris“ nutraukė penkerių nelaimėtų rungtynių seriją TOPLYGOJE – Klaipėdoje vykusioje akistatoje rezultatu 3:0 pavyko nugalėti Telšių „Džiugą“. Žemaičiai po dramatiškos kovos buvo laimėję pirmojo rato susitikimą.
Uostamiestyje ledus pavyko pralaužti „Žalgirio“ atstovui Bryanui Teixeirai. Žaliojo Kyšulio atstovas pelnė savo pirmąjį įvartį TOPLYGOJE, savo ruožtu, Liviu Antalis realizavo jau ketvirtąjį baudinį.
Pozicija. Buvusio sostinės klubo stratego Vladimiro Čeburino bandytas puolėjo pozicijoje, Patrikas Matyžonokas vis labiau apsipranta ten, kur rungtyniavo didžiąją paauglystės dalį – vidurio gynėju.
„Žalgirio“ vyr. treneris Andrius Skerla išbandė trijų vidurio gynėjų duetą, ant atsarginių žaidėjų suolo buvo paliktas ir pirmą sykį šiemet Lietuvos čempionate nerungtyniavo Saba Mamacašvilis.
Iššovė. Vilniaus rajono „TransINVEST“ ekipa pasiekė labai užtikintą pergalę Saulės mieste. Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda 4:0 nugalėjo FA „Šiauliai“ bei turnyro lentelėje pakilo į 2-ąją vietą.
10-ajame ture įvarčių sąskaitą atsidarė dubliu pasižymėjęs juodkalnietis Stefanas Miloševičius, dviem taikliais smūgiais taip pat išsiskyrė rezultatyviausiu komandos žaidėju vėl tapęs Xabi Auzmendi. Pastarasis su 6 įvarčiais atsilieka tik nuo Amine‘o Benchaibo.
Debiutai. Esant užtikrintam rezultatui, strategas M. Stankevičius suteikė galimybę pirmą kartą TOPLYGOJE pasirodyti dviem jauniems futbolininkams – 20 metų Augustui Tamaševičiui bei 18-mečiui Nojui Petkui.
Pokytis pirmą kartą įvyko ir vartininko pozicijoje: iki tol devynerias iš eilės rungtynes sužaidęs Julius Virvilas turėjo užleisti vietą Mantui Bertašiui, kuris išlaikė vartus „sausus“.
