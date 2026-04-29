SportasFutbolas

„Šiaulių“ komandos vairą perima Mantas Kuklys

2026 m. balandžio 29 d. 14:16
siauliufa.lt
FA „Šiauliai“ užtvirtino vyriausiojo komandos trenerio rolę – nuo šiol komandos vairas oficialiai patikėtas laikinai vyr. trenerio pareigas pastaruosius du TOPLYGOS turus ėjusiam Mantui Kukliui.
Daugiau nuotraukų (1)
Šiauliuose profesionalaus futbolininko karjerą užbaigęs ir trenerio kelią pradėjęs šiaulietis praėjusiame sezone vadovavo FA „Šiauliai“ B komandai, kuri iki šiol rungtyniauja Pirmoje lygoje, kurią remia TOPsport.
Šiemet M. Kuklys prisijungė prie pagrindinės komandos trenerių štabo ir asistavo latviui Jurgiui Pučinskiui, kuomet šis dar vadovavo šiauliečiams.
Taip pat treneris šiemet įsiliejo į Lietuvos vaikinų iki 21 metų rinktinės trenerių štabą, kur ėjo asistento pareigas.
Susiję straipsniai
M. Kuklio auklėtiniai per pastaruosius du turus kartą džiaugėsi pergale ir kartą pralaimėjo.
Šiauliečiai po 10 turų turėdami 8 taškus užima 9-ąją vietą Toplygoje.
Šiaulių futbolo klubasMantas KuklysToplyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.