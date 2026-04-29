„Šiaulių“ komandos vairą perima Mantas Kuklys

Šiauliuose profesionalaus futbolininko karjerą užbaigęs ir trenerio kelią pradėjęs šiaulietis praėjusiame sezone vadovavo FA „Šiauliai“ B komandai, kuri iki šiol rungtyniauja Pirmoje lygoje, kurią remia TOPsport.
Šiemet M. Kuklys prisijungė prie pagrindinės komandos trenerių štabo ir asistavo latviui Jurgiui Pučinskiui, kuomet šis dar vadovavo šiauliečiams.
Taip pat treneris šiemet įsiliejo į Lietuvos vaikinų iki 21 metų rinktinės trenerių štabą, kur ėjo asistento pareigas.
M. Kuklio auklėtiniai per pastaruosius du turus kartą džiaugėsi pergale ir kartą pralaimėjo.
Šiauliečiai po 10 turų turėdami 8 taškus užima 9-ąją vietą Toplygoje.