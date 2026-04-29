Antrasis Čempionų lygos pusfinalis: „Atletico“ prieš „Arsenal“

2026 m. balandžio 29 d. 21:54
UEFA Čempionų lygoje trečiadienį savo pirmąją pusfinalio dvikovą žaidžia Madrido „Atletico“ ir Londono „Arsenal“.
Tai antroji akistata tarp komandų šiame sezone – reguliariame sezone pirmąją vietą iškovojęs „Arsenal“ namie buvo įveikęs „Atletico“ net 4:0.
Pakeliui į pusfinalį anglų klubas aštuntfinalyje įveikė vokiečių Lėverkuzeno „Bayer“ bendru rezultatu 3:1, o ketvirtfinalyje – portugalų Lisabonos „Sporting“. Viską lėmė vienintelis Londono ekipos pelnytas įvartis.
Ispanijos ekipa reguliariame sezone tenkinosi 14-ąją vietą: atkrintamosiose kovose Madridas susitvarkė su belgų „Club Brugge“ rezultatu 4:1, aštuntfinalyje palaužė anglų „Tottenham Hotspur“ bendru rezultatu 7:5, o ketvirtfinalyje – kitą Ispanijos ekipą „Barcelona“ bendru rezultatu 3:2.
Atsakomasis mačas Londone įvyks gegužės 5 dieną.
Londono ArsenalMadrido AtleticoUEFA čempionų lyga

