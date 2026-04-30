10 „Riterių“ futbolininkų ir treneris siekia nutraukti kontraktą

FK „Riterių“ situacija sudėtingėja kiekvieną dieną, skelbiama PFA pranešime.
Net ir pasikeitus savininkams, futbolininkai ir toliau negauna atlyginimų bei atsakymų apie komandos ateitį. Jau 10 futbolininkų ir komandos treneris išsiuntė oficialius įspėjimus dėl galimo kontraktų nutraukimo po 15 dienų.
„Pirmadienį aplankiau komandą treniruotėje ir aplinka bei komandos nuotaikos tikrai nepriminė profesionalaus futbolo klubo. Susirinkimo metu futbolininkams buvo paaiškinti galimi teisiniai sprendimai ir terminai. Šiandien jau 10 futbolininkų padėjome išsiųsti laiškus klubui. Prie grupės prisijungė ir komandos treneris, kuris taip pat yra tokioje pačioje sudėtingoje situacijoje.
Net neabejoju, nelikus futbolininkų, neliks ir komandos. Šiai dienai, manau, futbolininkai tai vienintelis komandos turtas kartu su turimais kamuoliais. Jei taip atsitiktų, manau, Clancy Osei Konadu būtų uždarytos durys futbole ir kitose šalyse, nes informacija apie tai tikrai pasklistų greitai ir plačiai“, – sako PFA Lietuva prezidentas Arūnas Klimavičius.
„Riteriai“ per 10 turų Toplygoje yra iškovoję 3 taškus ir užima paskutinę, 10-ąją vietą.
Vilniaus ekipa sekančias rungtynes žais šeštadienį, kuomet namuose priims Vilniaus rajono „Transinvest“.
Profesionalių futbolininkų asociacija (PFA)Arūnas KlimavičiusVilniaus Riteriai
Rodyti daugiau žymių