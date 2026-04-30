SportasFutbolas

LFF taurės turnyre paaiškėjo aštuntfinalio etapo poros

2026 m. balandžio 30 d. 12:34
Lietuvos futbolo federacija
LFF taurės varžybose ketvirtadienį buvo ištraukti aštuntfinalio etapo burtai, į poras suvedę šešiolika dėl taurės kovą tęsiančių ekipų.
Daugiau nuotraukų (1)
Burtus šįkart traukė Lietuvos moterų nacionalinės rinktinės treneris Tomas Ražanauskas bei rinktinės kapitonė Milda Liužinaitė.
Jų rankos nulėmė ne vieną intriguojančią porą, mat net trijuose susitikimuose tarpusavyje rungsis TOPLYGOS ekipos.
Visos LFF taurės aštuntfinalio etapo poros:
Mažeikų „Atmosfera“ (Pirma lyga) – FK „Panevėžys“ (TOPLYGA)
Telšių „Džiugas“ (TOPLYGA) – Gargždų „Banga“ (TOPLYGA)
Vilniaus „Ataka“ (LFF II B) – FA „Šiauliai“ (TOPLYGA)
Vilniaus „Riteriai“ (TOPLYGA) – „Kauno Žalgiris“ (TOPLYGA)
Vilniaus „BFA“ (Pirma lyga) – FK „Garliava“ (Pirma lyga)
Gargždų „Pempininkai“ (LFF II B) – Kretingos „Minija“ (Pirma lyga)
Klaipėdos FM (LFF II A) – Alytaus „Dainava“ (Pirma lyga)
Vilniaus raj. „TransINVEST“ (TOPLYGA) – Kauno raj „Hegelmann“ (TOPLYGA)
Šio etapo rungtynės taurėje turi būti sužaistos gegužės 19–20 dienomis. Visos aštuntfinalio etapo rungtynės bus tiesiogiai transliuojamos futbolas.tv platformoje.
Kauno ŽalgirisKauno Hegelmann Litauenfutbolo klubas Panevėžys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.