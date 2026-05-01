Dramatiška pabaiga Gargžduose: „Kauno Žalgiris“ išplėšė lygiąsias su „Banga“

Rungtynių pradžia šeimininkams susiklostė itin sėkmingai. Jau 15-ąją minutę po tikslaus Aarono Olugbogi perdavimo pasižymėjo Ignas Venckus, o netrukus tas pats A. Olugbogi dar kartą tapo rezultatyvaus epizodo autoriumi – jo perdavimą realizavo Misaki Sato, padvigubinęs „Bangos“ persvarą.
Kauniečiams pavyko sugrįžti į rungtynes dar pirmajame kėlinyje. 38-ąją minutę Aldayras Hernandezas taikliu smūgiu galva sušvelnino atsilikimą ir sugrąžino intrigą.
Svarbus momentas įvyko antroje rungtynių dalyje, kai 77-ąją minutę Gargždų ekipos futbolininkas Dovydas Norvilas už pavojingą žaidimą buvo nubaustas raudona kortele, o „Banga“ liko rungtyniauti mažumoje.
Futbolininkų pranašumą aikštėje svečiai išnaudojo pačiu paskutiniu šansu – per penktą pridėto laiko minutę rezultatą išlygino Antonas Tolodrava.
Nepaisant apmaudžiai išleistos pergalės, Gargždų komanda pratęsė nepralaimėtų rungtynių seriją, kuri dabar siekia penkerias rungtynes.
Tuo metu „Kauno Žalgiris“, surinkęs 26 taškus, išlieka čempionato viršūnėje – artimiausi persekiotojai atsilieka devyniais taškais ir yra sužaidę rungtynėmis mažiau.