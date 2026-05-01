SportasFutbolas

Dramatiška pabaiga Gargžduose: „Kauno Žalgiris“ išplėšė lygiąsias su „Banga“

2026 m. gegužės 1 d. 19:12
Lrytas.lt
​11-ajame TOPLYGOS ture čempionų titulą ginantis „Kauno Žalgiris“ buvo atsidūręs ant pralaimėjimo slenksčio, tačiau Gargžduose sugebėjo išsigelbėti pačioje rungtynių pabaigoje. Kauniečių akistata su vietos „Banga“ baigėsi lygiosiomis 2:2 (1:2).
Daugiau nuotraukų (7)
Rungtynių pradžia šeimininkams susiklostė itin sėkmingai. Jau 15-ąją minutę po tikslaus Aarono Olugbogi perdavimo pasižymėjo Ignas Venckus, o netrukus tas pats A. Olugbogi dar kartą tapo rezultatyvaus epizodo autoriumi – jo perdavimą realizavo Misaki Sato, padvigubinęs „Bangos“ persvarą.
Kauniečiams pavyko sugrįžti į rungtynes dar pirmajame kėlinyje. 38-ąją minutę Aldayras Hernandezas taikliu smūgiu galva sušvelnino atsilikimą ir sugrąžino intrigą.
Svarbus momentas įvyko antroje rungtynių dalyje, kai 77-ąją minutę Gargždų ekipos futbolininkas Dovydas Norvilas už pavojingą žaidimą buvo nubaustas raudona kortele, o „Banga“ liko rungtyniauti mažumoje.
Susiję straipsniai
LFF taurės turnyre paaiškėjo aštuntfinalio etapo poros

LFF taurės turnyre paaiškėjo aštuntfinalio etapo poros

10 „Riterių“ futbolininkų ir treneris siekia nutraukti kontraktą

10 „Riterių“ futbolininkų ir treneris siekia nutraukti kontraktą

UEFA Europos lygoje sužaisti pirmieji pusfinalių mačai: netikėtumą pateikė „Nottingham Forest“

UEFA Europos lygoje sužaisti pirmieji pusfinalių mačai: netikėtumą pateikė „Nottingham Forest“

Futbolininkų pranašumą aikštėje svečiai išnaudojo pačiu paskutiniu šansu – per penktą pridėto laiko minutę rezultatą išlygino Antonas Tolodrava.
Nepaisant apmaudžiai išleistos pergalės, Gargždų komanda pratęsė nepralaimėtų rungtynių seriją, kuri dabar siekia penkerias rungtynes.
Tuo metu „Kauno Žalgiris“, surinkęs 26 taškus, išlieka čempionato viršūnėje – artimiausi persekiotojai atsilieka devyniais taškais ir yra sužaidę rungtynėmis mažiau.
Kauno ŽalgirisGargždų BangaToplyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.