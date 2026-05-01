UEFA Europos lygoje sužaisti pirmieji pusfinalių mačai: netikėtumą pateikė „Nottingham Forest“

2026 m. gegužės 1 d. 00:56
Lrytas.lt
Pirmame pusfinalyje santykius aiškinosi du Anglijos klubai – penktoje šalies čempionato vietoje žengianti Birmingamo „Aston Villa“ ir vos 16-oje pozicijoje esantis „Nottingham Forest“. Pergalę pirmoje akistatoje netikėtai šventė vieni iš turnyro autsaiderių – „Nottingham Forest“ 1:0 (0:0).
Vienintelis įvartis buvo įmuštas po VAR peržiūros ir skirto 11 metrų baudinio – 71 min. pasižymėjo C. Woodas.
Iki pusfinalio Birmingame ekipa žengė aštuntfinalyje įveikusi „Lille“ bendru rezultatu 3:0, ketvirtfinalyje – sutriuškinęs italų „Bologna“ bendru rezultatu 7:1.
Jau penkis mačus įvarčių nemušanti ir pralaiminti „Chelsea" pakartojo klubo 1912 metų antirekordą

Madrido „Real" žada vėl keisti trenerį: tarp taikinių – netikėtas pasirinkimas

„Sveikina lyg laimėjus Europos čempionatą": po nukirstos „Žalgirio" galvos – euforija Mažeikiuose

„Tuo tarpu „Nottingham“ varžėsi atkrinatmuosiuose mačuose ir nugalėjo dviejų mačų sumoje Stambulo „Fenerbahce“ 4:2, aštuntfinalyje po baudinių serijos įveikė danų „Midtjylland“, o ketvirtfinalyje nurungė portugalų „Porto“ bendru rezultatu 2:1.
Kitame pusfinalyje kovoja portugalų „Braga“ ir vokiečių „Freiburg“. Pergalę iškovojo portugalai 2:1 (1:1).
„Braga“ ekipą jau 8 min. išvedė į priekį D. Tiknazas. Bet jau 16 min. rezultatą išlygino V. Grifo. Per teisėjo pridėtą laiką šeimininkai galėjo išsiveržti į priekį, tačiau nuo 11 metrų baudinio netiksliai smūgiavo R. Zalazras.
Vis dėlto „Braga“ išplėšė pergalę – jau per antro kėlinio pridėtą 2 min. pasižymėjo M. Dorgeles.
Iki pusfinalio portugalai žengė aštuntfinalyje nurungę per du mačus vengrų „Ferencvaros“ 4:0, o ketvirtfinalyje išmetė ispanų „Real Betis“ 5:3.
Vokietijos ekipa aštuntfinalyje nurungė belgų „Genk“ atstovus 5:2, ir ketvirtfinalyje Vigos „Celta“6:1.
UEFA Europos lygaAston VillaNottingham Forest
