UEFA Europos lygoje sužaisti pirmieji pusfinalių mačai: netikėtumą pateikė „Nottingham Forest“

Vienintelis įvartis buvo įmuštas po VAR peržiūros ir skirto 11 metrų baudinio – 71 min. pasižymėjo C. Woodas.
Iki pusfinalio Birmingame ekipa žengė aštuntfinalyje įveikusi „Lille“ bendru rezultatu 3:0, ketvirtfinalyje – sutriuškinęs italų „Bologna“ bendru rezultatu 7:1.
Susiję straipsniai
„Tuo tarpu „Nottingham“ varžėsi atkrinatmuosiuose mačuose ir nugalėjo dviejų mačų sumoje Stambulo „Fenerbahce“ 4:2, aštuntfinalyje po baudinių serijos įveikė danų „Midtjylland“, o ketvirtfinalyje nurungė portugalų „Porto“ bendru rezultatu 2:1.
Kitame pusfinalyje kovoja portugalų „Braga“ ir vokiečių „Freiburg“. Pergalę iškovojo portugalai 2:1 (1:1).
„Braga“ ekipą jau 8 min. išvedė į priekį D. Tiknazas. Bet jau 16 min. rezultatą išlygino V. Grifo. Per teisėjo pridėtą laiką šeimininkai galėjo išsiveržti į priekį, tačiau nuo 11 metrų baudinio netiksliai smūgiavo R. Zalazras.
Vis dėlto „Braga“ išplėšė pergalę – jau per antro kėlinio pridėtą 2 min. pasižymėjo M. Dorgeles.
Iki pusfinalio portugalai žengė aštuntfinalyje nurungę per du mačus vengrų „Ferencvaros“ 4:0, o ketvirtfinalyje išmetė ispanų „Real Betis“ 5:3.
Vokietijos ekipa aštuntfinalyje nurungė belgų „Genk“ atstovus 5:2, ir ketvirtfinalyje Vigos „Celta“6:1.
UEFA Europos lygaAston VillaNottingham Forest
Rodyti daugiau žymių