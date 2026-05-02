„Riteriai“ neturėjo vilčių prieš „Transinvest“

2026 m. gegužės 2 d. 23:30
TOPLYGOS 11-ajame ture užtikrintą pergalę į savo sąskaitą įsirašė Vilniaus rajono „TransINVEST“. Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda antrame kėlinyje nepaliko vilčių Vilniaus „Riteriams“ – 5:0 (1:0).
Pirmame kėlinyje vyko atkakli kova. Svečiai neturėjo daug galimybių, bet pasinaudojo standartine situacija. 20-ąją minutę kamuolys netikėtai nuskriejo link Stefano Miloševičiaus, kuris iš arti mušė sėkmingai.
Antrame kėlinyje situacija kardinaliai pasikeitė – „TransINVEST“ komanda dažną ataką baigdavo smūgiu į vartus. 52-ąją minutę gerai įžaistas kampinis buvo įprasmintas galingu S. Miloševičius šūviu nuo virpsto. Kiek Simone Moschiną gelbėjo vartų konstrukcija.
Vis dėlto 68-ąją minutę standartinė situacija virto Edvino Kloniūno galingu smūgiu. Vilniaus rajono komanda neatsipalaidavo: 75-ąją ir 89-ąją minutę kamuolį į vartus lengvose situacijose nukreipė du po keitimo į kovą mesti žaidėjai – Jeudi Stevensonas bei Tomi Adeloye.
„TransINVEST“ komanda su 20 taškų sugrįžo į 2-ąją vietą, „Riteriai“ lieka su 3 taškais.
