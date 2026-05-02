„Šiauliai“ namuose pranoko „Sūduvos“ futbolininkus

2026 m. gegužės 2 d. 22:30
Lrytas.lt
TOPLYGOS 11-asis turas buvo pažymėtas dar vienu gana netikėtu rezultatu. FA „Šiauliai“ likvidavo įvarčio deficitą bei namuose įveikė Marijampolės „Sūduvą“ – 2:1 (0:1).
Pirmame kėlinyje sūduviečiai išsiveržė į priekį 21-ąją minutę, kai po perdavimo iš gilumos nuo oponento pabėgęs Faustas Steponavičius įveikė Gustą Baliutavičių.
Deja, į rikiuotę grįžęs FA „Šiauliai“ kapitonas negalėjo tęsti mačo ir vietą vartų stačiakampyje užleido Pauliui Linkevičiui.
Manto Kuklio kariauna antrą pergalę sezone iškovojo vėl likvidavusi deficitą. 52-ąją minutę įsibėgėjęs Patrikas Pranckus išlygino rezultatą, o 84-ąją minutę tiksliai mušė į baudos aikštelę įkirtęs Karolis Žebrauskas.
Šiaulieičiai su 11 taškų pakilo į 7-ąją vietą, „Sūduva“ turi 16 taškų bei rikiuojasi ketvirta.
