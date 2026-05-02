Dėl „Premier“ lygos trofėjaus kovojantis „Arsenal“ šventė lengvą pergalę

2026 m. gegužės 2 d. 22:47
Dėl Anglijos „Premier“ titulo kovojantis Londono „Arsenal“ klubas šeštadienį namuose 3:0 (3:0) susitvarkė su Londono „Fulham“ klubu.
„Arsenal“ visus įvarčius pelnė pirmajame kėlinyje.
Dviem tiksliais smūgiais pasižymėjo Viktoras Gyokeresas, kartą kamuolį į vartus siuntė Bukayo Saka.
„Arsenal“ su 76 taškais pirmauja „Premier“ lygoje, tačiau 6 taškais atsiliekantis „Manchester City“ turi dvi rungtynes atsargoje.
Lenktynėse dėl titulo gali būti itin svarbus įmuštų/praleistų įvarčių santykius. „Arsenal“ šiuo metu yra pelnę 41 įvarčiu daugiau nei praleido, „miestiečiai“ – 37.
„Fulham“ ekipa su 48 taškais rikiuojasi 10-oje vietoje.
Kiti rezultatai:
„Brentford“ – Londono „West Ham United“ 3:0,
„Newcastle United“ – „Brighton“ 3:1,
„Wolverhampton“ – „Sunderland“ 1:1.
