Dėl „Premier“ lygos trofėjaus kovojantis „Arsenal“ šventė lengvą pergalę

„Arsenal“ visus įvarčius pelnė pirmajame kėlinyje.
Dviem tiksliais smūgiais pasižymėjo Viktoras Gyokeresas, kartą kamuolį į vartus siuntė Bukayo Saka.
„Arsenal“ su 76 taškais pirmauja „Premier“ lygoje, tačiau 6 taškais atsiliekantis „Manchester City“ turi dvi rungtynes atsargoje.
Lenktynėse dėl titulo gali būti itin svarbus įmuštų/praleistų įvarčių santykius. „Arsenal“ šiuo metu yra pelnę 41 įvarčiu daugiau nei praleido, „miestiečiai“ – 37.
„Fulham“ ekipa su 48 taškais rikiuojasi 10-oje vietoje.
Kiti rezultatai:
„Brentford“ – Londono „West Ham United“ 3:0,
„Newcastle United“ – „Brighton“ 3:1,
„Wolverhampton“ – „Sunderland“ 1:1.