„Barcelona“ žengė svarbų žingsnį „La Liga“ titulo link

2026 m. gegužės 3 d. 09:43
„Barcelona“ futbolininkai šeštadienį Ispanijos futbolo čempionate „La Liga“ iškovojo svarbią pergalę kovoje dėl titulo.
Katalonai išvykoje 2:1 (0:0) įveikė „Osasuna“.
Įvarčius nugalėtojams Robertas Lewandowski ir Ferranas Torresas, o šeimininkų gretose tiksliu smūgiu pasižymėjo Raul Garcia.
„Barcelona“ su 88 taškais pirmauja Ispanijoje ir 14 taškų lenkia Madrido „Real“, kuriame reikia laimėti visas likusias rungtynes ir tikėtis visų „Barcelona“ pralaimėjimų norint iškovoti titulą.
Proto užtemimas Ispanijoje – vartininkas po raudonos kortelės trenkė varžovui

Neramios žinios Ispanijai: L. Yamalis šį sezoną nebežais

Madrido „Real" žada vėl keisti trenerį: tarp taikinių – netikėtas pasirinkimas

Jeigu „Real“ sekmadienį įveiks Barselonos „Espanyol“, tuomet „Barcelona“ užsitikrinti titulą galės gegužės 10 dieną namų rungtynėse prieš „Real“.
„Osasuna“ su 42 taškais užima 10-ąją vietą.
Kiti rezultatai:
„Villareal“ – „Levante“ 5:1,
„Valencia“ – Madrido „Atletico“ 0:2,
Vitorijos „Alaves“ – Bilbao „Athletic“ 2:4.
