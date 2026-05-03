„Barcelona“ žengė svarbų žingsnį „La Liga“ titulo link

Katalonai išvykoje 2:1 (0:0) įveikė „Osasuna“.
Įvarčius nugalėtojams Robertas Lewandowski ir Ferranas Torresas, o šeimininkų gretose tiksliu smūgiu pasižymėjo Raul Garcia.
„Barcelona“ su 88 taškais pirmauja Ispanijoje ir 14 taškų lenkia Madrido „Real“, kuriame reikia laimėti visas likusias rungtynes ir tikėtis visų „Barcelona“ pralaimėjimų norint iškovoti titulą.
Jeigu „Real“ sekmadienį įveiks Barselonos „Espanyol“, tuomet „Barcelona“ užsitikrinti titulą galės gegužės 10 dieną namų rungtynėse prieš „Real“.
„Osasuna“ su 42 taškais užima 10-ąją vietą.
Kiti rezultatai:
„Villareal“ – „Levante“ 5:1,
„Valencia“ – Madrido „Atletico“ 0:2,
Vitorijos „Alaves“ – Bilbao „Athletic“ 2:4.