A. Skerla pažėrė kritikos auklėtiniams: „Matau ir žinau, kodėl taip yra, tik nenoriu įvardinti“

Pirmojo kėlinio pabaigoje „Žalgiris“ įmušė vadinamąjį įvartį į rūbinę – jau per trečią pridėto laiko minutę po tikslaus Bryano Teixeiros perdavimo pasižymėjo vilniečių atakų lyderis Liviu Antalis, pasiuntęs kamuolį į vartus iš baudos aikštelės krašto. Tai buvo jau penktasis rezultatyvus rumuno smūgis šį sezoną.
Po pertraukos iš rūbinės su vieno įvarčio deficitu grįžę panevėžiečiai suaktyvino atakas, bet šeimininkų vartams ne kartą grasino ir gausaus būrio sirgalių į Panevėžį atlydėtas „Žalgiris“.
„Panevėžys“ rezultatą išlygino 58 min. Po VAR peržiūros teisėjas Dovydas Švėgžda nutarė, jog baudos aikštelėje buvo prasižengta prieš Oleksandrą Kurcevą ir skyrė baudinį. Jį realizavo Elivelto.
Susiję straipsniai
Kepinant pavasario saulei aikštėje ir toliau netrūko karštų momentų. Kieta kova pasižymėjusiose rungtynėse D. Švėgžda parodė šešias geltonas korteles – po tris kiekvienos komandos žaidėjams.
Pridėto laiko ketvirtą minutę „Panevėžiui“ pergalę išplėšė smūgiu iš toli pasižymėjęs Isaacas Asante. Įvartis buvo įskaitytas tik po VAR peržiūros, nes arbitras sprendė, ar Edvinas Muratovičius, buvęs vartininko aikštelėje, netrukdė ne kartą šiandien komandą gelbėjusiam vartų sargui Carlosui Olsesui.
Po šio 11-ojo turo mačo „Žalgiris“ su 15 taškų žengia šeštas, o tašku mažiau turintis „Panevėžys“ – septintas.
„Nuotaikos slogios. Nėra ką daug kalbėti apie šias rungtynes. Dabar taip ir rūbinėje žaidėjams pasakiau – turime per daug gerų žmonių. O geri žmonės rungtynių nelaimi. Mes patys tiek prisidirbome, kad esame tokioje situacijoje. Jau kelintą kartą pakartosiu – žaidėjai turi rasti savyje jėgų. Kas iš to, kad aš jiems nuolat liepsiu rodyti charakterį ar dar kažką – vien to nepakanka. Kol kas man trūksta daugelio dalykų. Bėdos – tos pačios, kokios buvo prieš tai. Žaidimo kokybė nė kiek nepagerėjo. Matau ir žinau, kodėl taip yra, tik nenoriu įvardinti. Turiu dirbti su šiais žaidėjais. Ir ieškoti išeičių, kaip viską sutvarkyti. Žaidėjai gauna viską, ko reikia. Jie turi tvarkytis su savimi. Nes kuo toliau, tuo spaudimas bus didesnis“, – po rungtynių kalbėjo „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Andrius Skerla.
Strategas pripažino, kad jau pirmajame kėlinyje komandos žaidimas jam kėlė nerimą, o labiausiai viskas išsiderino, kai per pertrauką teko pakeisti Patriką Matyžonoką. Vietoj jo aikštėje pasirodė Gustas Jarusevičius.
„Net ir pirmas kėlinys, nors įmušėme įvartį, žaidimo prasme nebuvo geras. Bet varžovams prieš mūsų gynybą irgi kažko ypatingo nepavyko sukurti. Reikėjo keitimo po pirmo kėlinio, nes Patrikas blogai pasijautė. Pakeitus sistemą viskas išsiderino. Atsirado tarpai, laisvos erdvės, pralaimėtos dvikovos. Ir varžovai pradėjo kurti progas. Mes, savo ruožtu, net ir atlikę keitimus, sukūrėme tik vieną momentą“, – teigė A. Skerla.
Kitas „Toplygos“ rungtynes „Žalgiris“ žais jau trečiadienį, gegužės 6 d. namuose su „Šiauliais“.
Paklaustas, ar ne per mažas laiko tarpas tarp rungtynių, A. Skerla sakė: „Nepasirinksi, kada žaisti. Tvarkaraštis iš anksto žinomas. Reikia eiti ir žaisti. Kita vertus, gal net geriau iškart žaisti, o ne sėdėti visą savaitę ir galvoti, kas čia atsitiko ir kas buvo blogai. Aišku laiko nėra, turime netekčių. Bet žaidėjai irgi turi prisiimti atsakomybę. Aš irgi ją prisiimu. Tačiau jie turi suprasti, kam atstovauja. Ko iš jų tikisi ir sirgaliai, ir klubo vadovai, ir Vilniaus miestas.“