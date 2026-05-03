SportasFutbolas

Vilniaus „Žalgiris“ iš Panevėžio išvažiuoja su pralaimėjimu

2026 m. gegužės 3 d. 16:23
Lrytas.lt
Sekmadienį vienintelėse Toplygos rungtynėse „Panevėžys“ namuose 2:1 (0:1) įveikė Vilniaus „Žalgirį“.
Žalgiriečiai į priekį išsiveržė pirmajame kėlinyje per teisėjo pridėtą laiką, kuomet po Bryano Teixeira perdavimo kamuolį į vartus siuntė Liviu Antalis.
Nors tai buvo jau penktasis rumuno įvartis šį sezoną, tačiau pirmą kartą L. Antalis pelnė įvartį iš žaidimo.
Rezultatas tapo lygus 58-ąją minutę. Po VAR peržiūros teisėjas pastebėjo Petaro Bosančičiaus pražangą ir skyrė 11 metrų baudinį į svečių vartus. Smūgį sėkmingai realizavo Eliveltonas.
Rungtynių pabaigoje kiek dažniau atakavo „Panevėžio“ ekipa ir jai įvartį per pridėtą laiką pavyko surasti.
Isaacas Asante baudos aikštelėje buvo paliktas be didesnės priežiūros į galingu smūgiu kamuolį pasiuntė į kairį vartų kampą.
„Panevėžys“ su 14 taškų užima 7-ąją vietą, o žalgiriečiai iškovoję 15 taškų rikiuojasi 6-oje pozicijoje.
futbolo klubas PanevėžysVilniaus ŽalgirisToplyga

