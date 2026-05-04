„Chelsea“ ekipa po kraupaus smūgio galvomis prarado žaidėją ir kitą sezoną nežais Čempionų lygoje

Pirmasis įvartis į „Chelsea“ ekipos vartus krito antrąją minutę, kai įvartį pelnė Taiwo Awoniyi. 15-ąją minutę Igoras Jesus realizavo 11 metrų baudinį.
„Chelsea“ turėjo progą sumažinti skirtumą, tačiau Cole'as Palmeris per teisėjo pridėtą laiką nerealizavo 11 metrų baudinio.
Prieš šį smūgį galvomis baudos aikštėje susidaužė Jesse Derry ir Zachas Abbottas: jei pastarasis aikštę paliko pats, tai J. Derry patyrė traumą – futbolininką išnešė neštuvais stadiono tarnybų darbuotojai.
Antrąjį savo įvartį T. Awoniyi pelnė 52-ąją minutę. Likusią rungtynių dalį komandos žaidė prieš pustuščių tribūnų, o daugelis „Chelsea“ sirgalių patraukė prie išėjimų dar gerokai prieš finalinį švilpuką.
Tačiau „Chelsea“ toliau spaudė, o Joao Pedro 93 minutę pelnė paguodos įvartį.
Šis pralaimėjimas atėmė iš „Chelsea“ bet kokią matematinę galimybę kitą sezoną patekti į UEFA Čempionų lygą.
Dabar Londono ekipa turi galimybę grumtis tik dėl kelialapio į Europos lygos grupės akistatas, ar Konferencijų lygos kvalifikaciją.
„Chelsea“ pralaimėjo šeštąsias iš eilės „Premier“ lygos rungtynes, įmušdami tik vieną įvartį ir praleisdami 14.
„Chelsea“ tokį pralaimėjimų šleifą turėjo tik 1993 metų čempionate.
Pirmenybėse Londono klubas dabar turi 48 taškus ir užimą 9 vietą. Tuo tarpu „Nottingham Forest“ laimi jau trečią mačą iš eilės ir su 42 taškais pabėgo iš raudonosios iškritimo zonos.