Legendinis olandų treneris norėtų sugrįžti į Rusiją: „Viskas grįš į laimingesnes vėžes“

2026 m. gegužės 4 d. 19:28
Buvęs Rusijos rinktinės vyriausiasis treneris Guusas Hiddinkas interviu rusų portalui sport24 liaupsino tiek šalį, tiek ir nacionalinę ekipą, kurią jis treniravo ketverius metus. G. Hiddinkas nedviprasmiškai prisipažino, kad ateityje gali ir grįžti į Rusiją.
Apie Rusijos futbolą kalbėjęs 79 metų olandas, treniravęs Pietų Korėjos, Nyderlandų, Rusijos, Australijos ir Turkijos nacionalines ekipas bei 8 klubus prasitarė, kad nieko prieš vėl vykti į Rusiją.
Tačiau jis norėtų sulaukti „kažkokios“ taikos. Rusiją 2022-siais užpuolė Ukrainą ir jau ketverius metus bando okupuoti šią valstybę.
Visas Rusijos sportas buvo suspenduotas 2022-ųjų vasarį, tačiau pastaruoju metu tarptautinės federacijos mažina spaudimą rusams ir apie dešimt organizacijų leido šios šalies sportininkams pasirodyti varžybose.
G.Hiddinkas treniravo Rusijos rinktinę ir neatsisako sugrįžti į šią šalį.
79 metų G. Hiddinkas treniravo Rusijos rinktinę nuo 2006 iki 2010 m., atvesdamas ją į bronzą 2008-ųjų Europos čempionate. 2012–2013 metais olandas treniravo Machačkalos „Anži“ klubą.
– Ar svarstote galimybę ateityje vėl atvykti į Rusiją?
– Man labai patiko gyventi Rusijoje, ypač Maskvoje. Taigi, ateityje, kai bus taika, kodėl gi ne?
– Ar manote, kad Rusijos klubai ir rinktinė dar šiais metais grįš į tarptautinius turnyrus?
– Tikiuosi. Kai bus atkurta taika, taip tikrai įvyks.
– Ką reikėtų daryti su Rusijos futbolo rinktinei laukiant leidimo vėl žaisti tarptautinėje arenoje?
– Rusijos nacionalinė ekipa privalo toliau žaisti, nes kai tik sugrįš taika, viskas grįš į laimingesnes vėžes, kaip buvo anksčiau.
