Toplygos turo apžvalga: dvi dramatiškos atomazgos ir šiauliečių proveržis

Išsigelbėjo. Gargždų „Banga“ pastaraisiais metais išlieka neparankiu varžovu „Kauno Žalgiriu“. Tarpusavio dvikovose žalgiriečiai neretai praranda taškus, ne išimtis ir pastarasis mačas, kuris baigėsi rezultatu 2:2.
Penktą pridėto laiko minutę „Kauno Žalgirio“ gretose sužibėjo Antonas Tolordava. Tai – rezultatyviausias čempionato gynėjas, kuris visus tris įvarčius šiemet pelnė vėliau negu 85-ąją minutę.
Perdavimai. „Banga“ šiuo metu yra ilgiausia nepralaimėtų rungtynių serija pasižyminti komanda – pasiektos dvi pergalės bei tris sykius sužaista taikiai. Gargždiškiai turi geras galimybes solidžią atkarpą pratęsti, kadangi antradienį žais svečiuose su Vilniaus „Riteriais“.
Prie pagerėjusių „Bangos“ rezultatų pastarosiomis savaitėmis labai prisideda Aaronas Olugbogi. Nigerietis šiemet yra pelnęs 2 įvarčius bei atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus ir tai statistiškai jau dabar tapo produktyvesnis sezonas negu ankstesni trys.
Trylika. Tiek iš eilės oficialių rungtynių prieš Kauno rajono „Hegelmann“ ekipą negalėjo laimėti Telšių „Džiugas“. Vienuolika nesėkmių buvo patirtos TOPLYGOJE, du kartus skaudžiai pralaimėta LFF taurės pusfinalyje.
Vis dėlto praėjusią savaitę Klaipėdoje žemaičiai sugebėjo rezultatu 3:0 patiesti neparankų varžovą. Efektingu dubliu pasižymėjęs Ronaldas Sobowale savo sąskaitoje turi 5 įvarčius.
Nusileidimas. „Hegelmann“ komanda po 11-ojo turo vis dar išlieka su viena pergale. Prieš tai itin dažnai žaidę lygiosiomis, mėlynai balti pralaimėjo trečią kartą per pastarąsias ketverias rungtynes.
Neproduktyvus puolimas lėmė, jog Kauno rajono klubas nusileido į 9-ąją vietą turnyro lentelėje. Situaciją bus galima pataisyti per artimiausią trejų iš eilės namų rungtynių atkarpą.
Vejasi. Vilniaus rajono „TransINVEST“ savo kraitį papildė trečia pergale iš eilės. Po puikaus antrojo kėlinio, per kurį buvo pelnyti 4 įvarčiai, nepalikta vilčių Vilniaus „Riteriams“ – 5:0.
Pirmame rate nė sykio nepasižymėjęs juodkalnietis Stefanas Miloševičius per du antrojo rato mačus kamuolį į varžovų vartus siuntė jau keturis sykius. Puolėjas rezultatyvumo kategorijoje priartėjo prie dviejų rezultatyviausių komandos žaidėjų – Xabi Auzmendi bei Jehoro Glušačiaus.
Prognozė. „Riteriai“ trečią sykį šiame sezone pralaimėjo rezultatu 0:5. Anksčiau sotinės ekipa po dviejų sutriuškinimų reabilituodavosi sužaisdama geresnius mačus, vienas jų baigėsi lygiosiomis su Vilniaus „Žalgiriu“ – galbūt tą pamatysime ir antradienio dvikovoje su „Banga“.
Gintauto Vaičiūno treniruojamas klubas per penkerias pastarąsias rungtynes nepelnė nė vieno įvarčio. Iš dabartinių komandos žaidėjų pasižymėjęs yra tik Jonas Usavičius.
Charakteris. FA „Šiauliai“ abi sezono pergales Toplygoje pasiekė, kai buvo likviduotas įvarčio deficitas. Pastaruoju laimėjimu Manto Kuklio treniruojama komanda džiaugėsi rezultatu 2:1 nugalėjusi Marijampolės „Sūduvą“.
Įskaitant ir LFF taurės rungtynes 2024 metais, marijampoliečiai Saulės miesto atstovų negali nugalėti jau devyniose dvikovose iš eilės.
Atsinaujino. Šiauliečių kapitonas Gustas Baliutavičius pirmą kartą šiemet po traumos pasirodė Lietuvos čempionate, tačiau 33-iąją minutę mačo negalėjusį tęsti FA „Šiauliai“ vartininką pakeitė Paulius Linkevičius.
G. Baliutavičius praėjusią savaitę rungtyniavo LFF taurės akistatoje su „Jonava“, o praėjusiais metais buvo vienas iš dviejų futbolininkų, kuris sužaidė visus 36 mačus.
Keitimai. Pastaruoju metu lygiosiomis nežaidžiantis „Panevėžys“ dramatiškai įveikė Vilniaus „Žalgirį“ – 2:1. Pergalingu smūgiu Isaacas Asante pasižymėjo ketvirtą pridėto laiko minutę.
Tiek šis saugas iš Belgijos, tiek lemtingą ataką įplieskęs Ernestas Veliulis pasirodė po keitimo. Tiesa, strategas Toni Korkeakunnas labiausiai pasidžiaugė po pertraukos į kovą mestu Jerome‘u Simonu. Patyręs saugas sužaidė 45 minutes – daugiausiai šiame sezone Toplygoje.
Dešimt. Tiek įvarčių iki šimto Lietuvos čempionate liko pelnyti „Žalgirio“ puolėjui Liviu Antaliui. Prie keturių realizuotų baudinių šiemet rumunas Panevėžyje pridėjo pirmą taiklų smūgį „iš žaidimo“.
L. Antaliui rezultatyvų perdavimą atliko ir gana produktyvias rungtynes puolime sužaidė Bryanas Teixeira. Futbolininkas iš Žaliojo Kyšulio antrame mače aikštę paliko su rezultatyviu veiksmu.