Taškus praradęs „Kauno Žalgiris“ paskutinėmis minutėmis paleido pergalę

Po pirmojo kėlinio 2:0 prieš Telšių „Džiugą“ pirmavę žalgiriečiai antrajame kėlinyje praleido du įvarčius, vieną iš jų – per pridėtą laiką, ir trečiąjį kartą sužaidė lygiosiomis.
49-ąją minutę „Kauno Žalgirio“ futbolininkas Rokas Lekiatas buvo nubaustas raudona kortele ir aikštelės šeimininkai likusį laiką turėjo žaisti mažumoje. Būtent šiuo periodu – 56-ąją ir 92-ąją minutėmis – ir buvo praleisti įvarčiai.
Galutinis rezultatas 2:2 laikinai reiškia, kad „Džiugas“ su 21 tašku per 12 rungtynių laikinai kyla į antrąją turnyrinės lentelės vietą.
27 taškus per tiek pat susitikimų turintis „Kauno Žalgiris“ išlieka Toplygos lyderiu.