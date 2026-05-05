Taškus praradęs „Kauno Žalgiris“ paskutinėmis minutėmis paleido pergalę

2026 m. gegužės 5 d. 20:54
Lietuvos futbolo čempionato – Toplygos – lyderis „Kauno Žalgiris“ ketvirtą kartą sezone prarado taškus.
Po pirmojo kėlinio 2:0 prieš Telšių „Džiugą“ pirmavę žalgiriečiai antrajame kėlinyje praleido du įvarčius, vieną iš jų – per pridėtą laiką, ir trečiąjį kartą sužaidė lygiosiomis.
49-ąją minutę „Kauno Žalgirio“ futbolininkas Rokas Lekiatas buvo nubaustas raudona kortele ir aikštelės šeimininkai likusį laiką turėjo žaisti mažumoje. Būtent šiuo periodu – 56-ąją ir 92-ąją minutėmis – ir buvo praleisti įvarčiai.
Galutinis rezultatas 2:2 laikinai reiškia, kad „Džiugas“ su 21 tašku per 12 rungtynių laikinai kyla į antrąją turnyrinės lentelės vietą.
27 taškus per tiek pat susitikimų turintis „Kauno Žalgiris“ išlieka Toplygos lyderiu.
