Toplygos turo anonsas: įsibėgėja intensyviausias sezono mėnuo

„Kauno Žalgiris“ – Telšių „Džiugas“. Gegužės 5 dieną, 18.45 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1.
BTV kanalu – dvikova tarp sėkmingai pirmenybėse startavusių komandų.
Kauniečiai per pastarąsias trejas rungtynes laimėjo kartą, tačiau puikus pirmasis ratas leido jau dabar 6 taškais atitrūkti nuo artimiausių konkurentų. Buvusi beveik nepriekaištinga žalgiriečių gynyba dviejuose mačuose nebuvo pakankamai efektyvi bei praleido po 2 įvarčius. Tiesa, „Kauno Žalgiris“ išlieka vienintelė čempionato komanda, kuriai pavyko pasižymėti kiekviename mače. Tarpusavio akistatų statistika yra gerokai palankesnė kauniečiams, visgi, visas tris pergales „Džiugas“ pasiekė žaisdamas svečiuose.
Kaip ir praėjusiais metais, taip kol kas ir šiemet žemaičiai pasižymi puikiais rezultatais varžovų stadionuose. Nepaisant pralaimėjimo Marijampolėje, „Džiugas“ su 14 surinktų taškų yra produktyviausiai svečiuose žaidžiantis kolektyvas. Andriaus Lipskio treniruojama komanda rikiuojasi trečia ir į Kauną atvyks po didžiausios pergalės šiemet – 3:0 įveiktas Kauno rajono „Hegelmann“. Deja, traumuotų futbolininkų sąrašą papildė buvęs „Kauno Žalgirio“ auklėtinis Nidas Vosylius, kuris šiemet yra sužaidęs septynerias rungtynes.
Vilniaus „Riteriai“ – Gargždų „Banga“. Gegužės 5 dieną, 20 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:5.
Gargždiškiai gali dar labiau pratęsti nepralaimėtų dvikovų seriją.
„Riteriai“ sužaidė du labai skirtingus kėlinius praėjusį savaitgalį bei patyrė aštuntąjį pralaimėjimą. Intensyvią atkarpą Vilniaus ekipa turės atlaikyti be poros išvykusių žaidėjų – nedaug šiemet rungtyniavusio Michaelo Kedmano bei per du sezonus iš viso 24-iuose susitikimuose pasirodžiusio Vukašino Bulatovičiaus. Po pralaimėjimų 0:5 Gintauto Vaičiūno treniruojama komanda sugebėdavo atsitiesti, vienas tokių mačo baigėsi lygiosiomis su Vilniaus „Žalgiriu“. Artėjanti dvikova gali būti 100-oji TOPLYGOJE ukrainiečiui Artiomui Baftalovskiui.
„Bangos“ penkerių iš eilės nepralaimėtų rungtynių serija – dabar ilgiausia Lietuvos čempionate. Per ją surinkti 9 taškai leidžia gargždiškiams žengti 5-oje turnyro lentelės pozicijoje. Tiesa, didžioji dalis taškų šiemet buvo pasiekta rungtyniaujant namuose, išvykoje 1-ajame ture nugalėta tik Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa. Dėl diskvalifikacijos mačą turės praleisti saugas Dovydas Norvilas, tačiau lyderio vaidmens besiimantis Aaronas Olugobgi per trejas pastarąsias rungtynes pelnė įvartį bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
Kauno rajono „Hegelmann“ – „Panevėžys“. Gegužės 6 dieną, 18.30 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1.
Mėlynai balti pradės trejų iš eilės namų rungtynių seriją.
Kauno rajono klubas po 11-ojo turo vis dar išlieka su viena pergale. Situacija turnyro lentelėje irgi neįkvepianti – su 9 taškais užimama 9-oji vieta. „Hegelmann“ ekipa Klaipėdoje patyrė antrą didžiausią pralaimėjimą sezone, taip pat slogi situacija buvo ant atsarginių žaidėjų suolo, kuriame registruoti tik keturi aikštės futbolininkai. „Panevėžys“ per pastaruosius dešimt tarpusavio dvikovų TOPLYGOJE džiaugėsi vos viena pergale, visgi, dėl diskvalifikacijos šeimininkams negalės padėti antras rezultatyviausias komandos žaidėjas Vilius Armanavičius.
Panevėžiečiai jau kurį laiką nežaidžia lygiosiomis, pastarąjį kartą taikiai buvo sužaista būtent su mėlynai baltais. Po dviejų pralaimėjimų Toni Korkeakunno treniruojama komanda atsitiesė namuose palauždama Vilniaus „Žalgirį“. Strategas iš Suomijos atliko nemažai rotacijų ir tai gali būti ne pabaiga. Puikiai antrame kėlinyje į žaidimą įsiliejęs prancūzas Jerome‘as Simonas dar nėra šiemet pradėjęs dvikovos starto sudėtyje. Galbūt T. Korkeakunnas pasirinks sudėtį su aiškiai išreikštu puolėju, kadangi į rikiuotę sugrįžo Edvinas Muratovičius.
Vilniaus „Žalgiris“ – FA „Šiauliai“. Gegužės 6 dieną, 19.30 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0.
Komandos trečiadienio susitikimą pasitiks skirtingų nuotaikų.
Atvykus naujajam vyr. treneriui Andriui Skerlai, dėl traumų „Žalgiris“ pradėjo žaisti pragmatiškesnį futbolą. Trijų vidurio gynėjų išsidėstymas kurį laiką veikė, kol Panevėžyje nebuvo pakeistas dvikovos nepratęsęs Patrikas Matyžonokas. Tikėtina, kad besiginanti grandis nepasikeis, tiesa, dėl diskvalifikacijos aikštėje nepasirodys Paulius Golubickas. Per ankstesnius sezonus nė karto nesurinko daugiau trijų geltonų kortelių. Saulės miesto atstovai aštuoniais ankstesniais bandymais „Žalgirio“ išvykoje nenugalėjo, dabartinėje situacijoje vilniečiai irgi išlieka favoritais.
Tarp trenerių įvyks įdomi akistata – vienas prieš kitą pirmą sykį tokiose pareigose stos du buvę „Žalgirio“ komandos draugai. Andrius Skerla bei Mantas Kuklys su sostinės klubu kartu kėlė TOPLYGOS taurę į viršų, tad šis susidūrimas yra bene įdomiausias dvikovos akcentas. Vis dėlto M. Kuklys ir toliau turi problemų su ekipos sudėtimi: praėjusiame mače dėl traumos buvo pakeistas kapitonas Gustas Baliutavičius, bet po daugiau negu mėnesio rungtynėse pasirodė vidurio gynėjas Nojus Stankevičius.
Vilniaus rajono „TransINVEST“ – Marijampolės „Sūduva“. Gegužės 6 dieną, 20 val. Galinė, FK „TransINVEST“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2.
„TransINVEST“ ekipa namuose sieks revanšo už patirtą pralaimėjimą pirmame rate.
Vilniaus rajono komanda dabar yra „karščiausia“ čempionate – pasiektos trys pergalės iš eilės pelnant 11 įvarčių. Vis dėlto artimiausias tvarkaraštis ir varžovai geriau parodys, kokią įtaką ekipai gali turėti netektys sudėtyje. Edvinas Girdvainis bei Oscaras Boatengas – du futbolininkai, daug rungtyniavę sezono pradžioje – vis dar gydosi traumas. Xabi Auzmendi, Jehoras Glušačius bei Stefanas Miloševičius kartu jau yra pelnę 15 įvarčių ir retai palieka mačus nepasižymėję.
Marijampoliečiams praėjusi savaitė buvo pati nesėkmingiausia šiemet. „Sūduva“ apmaudžiai nusileido Kretingos „Minijai“ LFF taurėje bei po nesėkmingo antrojo kėlinio turėjo pripažinti FA „Šiauliai“ pranašumą. Vyr. treneris Donatas Vencevičius pastaruoju metu negali verstis Domantu Antanavičiumi, Moutiru Chajia, Omranu Haydary bei Frankline‘u Tangiri, be to, ilgam laikui iš rikiuotės iškritęs Emmanuelis Agboras. „Sūduva“ visas keturias pergales šiame sezone pasiekė tik rungtyniaudama namuose.
