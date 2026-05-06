„Hegelmann“ prispaudė „Panevėžį“

Susitikimo pradžia namų šeimininkams susiklostė itin palankiai. 6-ąją minutę gerus namų darbus pademonstravę mėlynai balti pasižymėjo po įžaisto kampinio, kai atakos smaigalyje atsidūrė Matijus Remeikis. Savo progas turėjo ir Donatas Kazlauskas bei Carlosas Duke‘as, tačiau jiems nepasižymėjus „Hegelmann“ surengė dar vieną rezultatyvią ataką, kai po Esmilio Kaušinio pakelto kampinio pasižymėjo Kaderas Njoya Abdelas.
Sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį panevėžiečiai rezultatą sušvelnino, kai kamuolio iš gilumos sulaukęs Strahinja Kerkezas sugebėjo jį atiduoti Oleksandrui Kurcevui, šiam pasižymėti pavyko būnant šalia vartų.
Susiję straipsniai
Antrojo kėlinio starte gaisrą kėlė Ernestas Veliulis, kurio bandymas iš baudos aikštelės prieigų buvo šalia tikslo, o kamuolio skriejimo trajektorijai pavojaus pridėjo ir rikošetas.
57-ąją minutę turėtą persvarą atstatė namų šeimininkai, kai V. Černiauskas apsigynė nuo standartinės situacijos, kurios metu teko atremti Wesley Gabrielio šūvį galva, tuomet atšokusį kamuolį į vartus siuntė dubliu išsiskyręs M. Remeikis.
Intrigos jau per pridėtą teisėjo laiką įnešė Isaacas Asante, kurio šūvis, kartu su rikošeto pagalba, rezultatą sušvelnino, tačiau laiko paieškoti išlyginamojo įvarčio svečiams pritrūko.
Antrąją pergalę šiame TOPLYGOS sezone įsirašęs „Hegelmann“ su 12 taškų vejasi kiek aukščiau esantį „Panevėžį“, kuris yra surinkęs 2 taškais daugiau.