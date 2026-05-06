„TransINVEST“ paskutinę akimirką išplėšė lygiąsias

Sužaidus 20 minučių pirmą galimybę pasižymėti sukūrė marijampoliečiai – Faustas Steponavičius suklaidino varžovą, tačiau į artimąjį vartų kampą skriejusį kamuolį sugavo Mantas Bertašius. Kiek vėliau smūgiu galva kamuolį virš vartų pasiuntė šeimininkų saugas Domantas Šluta.
Kėliniui artėjant prie pabaigos standartinės padėties metu pavojingai smūgiavo Edvinas Kloniūnas, tiesa, sėkmingai sužaidė I. Plūkas. Netrukus jau kitoje aikštės pusėje pavojingai virš vartų pykštelėjo Yusuke Omori.
Antrojo kėlinio pabaigoje ekipos apsikeitė įvarčiais – sumaištimi baudos aikštelėje pasinaudojęs Lucky Tomas išvedė marijampoliečius į priekį. Jau per arbitro kompensuotą laiką šeimininkų puolėjas Jeudi Stevensonas pelnė įspūdingą įvartį ir padovanojo komandai tašką.
Mariaus Stankevičiaus auklėtiniai po šių rungtynių su 21 tašku žengia antroje pozicijoje, o marijampoliečiai su 17 taškų – šešti.