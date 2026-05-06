Legendinis A. Fergusonas atsidūrė ligoninėje – į ją specialistas buvo išgabentas tiesiai iš stadiono

Mačą po atkaklios kovos 3:2 laimėjo Mančesterio klubas, bet A. Fergusonas savo buvusios komandos pergalės gyvai neišvydo – BBC praneša, kad buvęs škotas pasijuto blogai prieš pat rungtynes.
Minėto portalo šaltinių teigimu, į ligoninę jis iš stadiono buvo išgabentas saugumo sumetimais.
A. Fergusonas „Manchester United“ vadovavo net 27-erius metus, o baigęs trenerio karjerą dažnai nepraleidžia galimybės stebėti šios komandos rungtynes iš vadovybės ložės.
Kol kas papildomos informacijos apie specialisto būklę nėra pateikiama.
Po „Manchester United“ pergalės vyriausiasis treneris Michaelas Carrickas palinkėjo buvusiam strategui kuo greičiau pasveikti.
„Tikiuosi, kad išgirdęs apie rezultatą, jis pasijus geriau“, – pridūrė treneris.
Tai jau ne pirmas kartas, kai A. Fergusoną pasivijo sveikatos problemos – 2018 metais jam buvo atlikta skubi galvos kraujosrūvos operacija.
