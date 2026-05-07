Čempionų lygoje aiškūs finalo dalyviai: titulą ginantis „Paris Saint Germain“ išnešė sveiką kailį iš Miuncheno

2026 m. gegužės 7 d. 00:03
UEFA Čempionų lygoje karalius dar gyvas. Titulą ginantis Paryžiaus „Paris Saint Germain“ klubas prasimušė į turnyro finalą ir dėl nugalėtojo sosto susikaus su Londono „Arsenal“ ekipa. Prancūzai pusfinalyje eliminavo Vokietijos čempioną Miuncheno „Bayern“ ekipą bendru rezultatu 6:5, nors antrasis mačas baigėsi lygiosiomis 1:1.
Į finalą patekę prancūzai reguliariame sezone iškovoję vos 11-ąją vietą. Tiesa, tai būtų galima vadinti Paryžiaus vizitine kortele: mat praėjusiame sezone, kur jie triumfavo, reguliariame sezone jie buvo užėmę tik 15 vietą.
Trečiadienį ši pora žaidė antrąjį pusfinalio mačą Miunchene. Pirmoji akistata baigėsi įspūdingu rezultatu 5:4. Tai buvo rezultatyviausias komandų pasirodymas per visą Čempionų lygos istoriją pusfinaliuose.
Tačiau antroji akistata nebuvo tokia rezultatyvi. Tiesa, atrodė, kad įvarčiais ir vėl kris – jau 3 min. Ousmane Dembele pelnė įvartį.
Tačiau po to ekipos tik bandė pasižymėti, bet puikiai žaidė tiek vartininkai, tiek ir gynybos.
Vis dėlto, jau per pridėtą 5-ąją mačo minutę Harry Kane'as baudos aikštėje smūgiavo ir išlygino rezultatą. Bet dar vienam įvarčiui vokiečiai neturėjo laiko.
Pastarąjį kartą Vokietijos čempionas svarbiausiame klubiniame Europos turnyre triumfavo 2020-siais, kai finale įveikė būtent „Paris Saint Germain“ atstovus.
Tad šių metų gegužės 30 dieną Budapešte dėl Čempionų lygos taurės kovos „Paris Saint Germain“ ir „Arsenal“.
Šios ekipos kovojo praėjusio sezono pusfinalyje ir prancūzai abu kartus laimėjo – 1:0 ir 2:1.
Praėjusio turnyro finale Paryžiaus futbolininkai 5:0 įveikė Milano „Inter“ atstovus. 
