Madrido „Real“ klube – muštynės: vizitas į ligoninę, šėlsmas internete ir milijoninė peticija

Kaip pranešė Ispanijos dienraštis MARCA, ketvirtadienį vykusioje ekipos treniruotėje susimušė du žaidėjais: Federico Valverde ir Aurelienas Tchouameni. Netrukus F. Valverde turėjo būti išgabentas į ligoninę.
Pasak pranešimų, tai buvo jau antra kova tarp šių dviejų žaidėjų per dvi dienas. Dėl patirtos galvos traumos F. Valverde be futbolo turės praleisti 10-14 dienų, pranešė klubas.
„Real“ ketvirtadienio vakarą taip pat pranešė, kad buvo pradėtas tyrimas ir abiems žaidėjams gresia sankcijos.
Įdomu tai, kad pats F. Valverde ketvirtadienio vakarą išplatino pranešimą, kuriame bandė paaiškinti situaciją.
„Rūbinėje tokie dalykai nutinka ir yra sutvarkomi prieš jiems tampant viešais. Kažkas už šito yra, kas bando šitą istoriją paskleisti kuo greičiau, o sezono, kuriame Madrido „Real“ nelaimėjo nė vieno titulo, metu viskas yra po padidinamuoju stiklu.
Šiandien turėjome dar vieną nesutarimą. Jo metu aš netyčia kliudžiau stalą, dėl ko buvo nežymiai prakirsta mano kakta, todėl reikėjo vizito į ligoninę. Joks komandos draugas man nesmogė, aš jam – irgi, nors suprantu, kad yra lengviau patikėti, jog susimušome ar kad viskas vyko specialiai, bet to nebuvo“, – pranešime teigė 27-erių urugvajietis.
COPE praneša, kad šią istoriją į žiniasklaidą išviešino vienas iš klubo žaidėjų.
Istorija apie muštynes „Real“ komandoje pavergė internetą, o Ispanijos žiniasklaida televizijos laidose net naudojosi dirbtiniu intelektu, kad atkurtų scenas tarp F. Valverde ir A. Tchouameni.
Dar prieš keletą dienų buvo paviešintas ir vaizdo įrašas, kaip „Real“ gynėjas Antonio Rudigeris treniruotės metu vožia vienam iš klubo darbuotojų.
Pastarosiomis dienomis internete ypač aktuali buvo „Real“ superžvaigždės Kyliano Mbappe tema. Diktatoriumi šmaikščiai komentaruose vadinamas prancūzas nereto sirgaliaus yra kaltinamas dėl pakrikusios atmosferos rūbinėje ir yra nebepageidaujamas komandoje.
Šią savaitę buvo net sukurta peticija, kviečianti pašalinti puolėją iš komandos, kurią galėjo pasirašyti bet kuris norintis. Nors iš pradžių buvo siekta 200 tūkst. parašų, dabar yra surinkta daugiau nei 44 milijonai.
Neabejojama, kad dabartinis treneris Alvaro Arbeloa po šio sezono paliks komandą. Įvairių pranešimų teigimu, vienas iš favoritų perimti jo darbą yra legendinis Jose Mourinho.
Tuo tarpu aršiausi „Real“ priešininkai „Barcelona“ nusprendė iš visos šios situacijos pasišaipyti: ketvirtadienio vakarą paviešino nuotrauką iš komandos treniruotės, kaip yra sveikinamas vienas iš žaidėjų su prierašu „Švenčiame kaip šeima“.
